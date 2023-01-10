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退役中校、少將淪共諜吸收同袍發展組織 法院判決出爐

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退役中校、少將淪共諜吸收同袍發展組織 法院判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟被控試圖吸收退役將領，在台灣發展組織，檢方依違反國安法起訴，台北地方法院今判魏1年10月徒刑，緩刑5年，須支付國庫60萬元；錢則被依違反國安法未遂罪判刑1年，宣告緩刑4年，須支付公庫30萬元，可上訴。

檢方調查，香港籍商人謝錫璋隸屬中國廣東省海外聯絡辦公室（廣東省人民政府第六辦公室），負責替中共中央情工系統「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」從事對台情報工作，伺機蒐集台灣政治、軍事情報及策反國軍。

謝1997年起以商人名義來台，實際上利用聚餐、高爾夫或旅遊等方式接觸退役軍官，並擴大接觸範圍，再安排現役、退役中高階軍官或親友出國旅遊接受招待。

謝2003年來台參加黎姓海軍上將公祭，因而結識魏先儀，之後雙方頻繁餐敘，他成功吸收魏進入組織，再試圖吸收退役空軍黃姓中校未果，但因黃曾在空軍401聯隊服務，因此在聯隊同袍餐敘中認識錢耀棟。

錢耀棟為圖免費餐敘、球敘及旅遊招待，加入謝的組織，並於2013年間邀約空軍退役陳姓少將、空軍退役沈姓上將等人到大陸打高爾夫，卻遭但沈姓上將婉拒，只有陳前往。

陳受邀前往期間，有中共特工現身表示「可以多帶一些熟識的將領來打球，像是黃埔校友會的將領」，並探詢我軍人事異動，但陳以「我早已退休」為由打發。

空軍退役少將錢耀棟。聯合報系資料照
空軍退役少將錢耀棟。聯合報系資料照
陸軍退役中校魏先儀。聯合報系資料照
陸軍退役中校魏先儀。聯合報系資料照

空軍 國安法 廣東

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