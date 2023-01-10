工讀生搬1.1噸薯條被冷死 父母奔走告贏麥當勞討回公道

高雄23歲李姓男子在麥當勞一心店當內場工讀生，結果在冷凍庫理貨時突然暈倒，經理發現後和其他員工將他送醫，5月後宣告不治，李男父母親質疑麥當勞有疏失，合計求償1005萬元，高雄地院法官認定李男短時間搬運1.1噸薯條頻繁進出冷凍庫，暴露冷熱溫差環境下超過負荷致死，但李男沒穿禦寒衣物，也要負30%責任，綜合父母請求後，今判麥當勞應賠李的父母472萬餘元。

判決指出，李男是麥當勞時薪工讀生，周六、日上班，每次工時為6小時，前年5月29日上午9時許，他在廚房搬運薯條、薯餅進冷凍庫時，突然在5樓冷凍庫昏倒，李男父親當時接到經理電話，要求立刻送醫，但其他員工將李男搬到1樓後，僅由計程車送醫，雖在醫院經過治療，但5個月後仍宣告不治。

根據醫院診斷，李男死因為「敗血性休克」，是「自發性顱內出血併交通性水腦症」併發「中樞神經感染」所致。李男父母親兒子死亡與職業有關，認為麥當勞沒在工作場所設置安全措施，最後導致兒子頻繁進出冷凍庫死亡，包含醫療費、喪葬費、父母扶養費及非財產損失等，合計向麥當勞求償1005萬元。

高雄地院審理時，麥當勞指工作地點已經設有安全措施，員工也全力協助將李男送醫，李是因腦深層基底核出血，屬自發性出血而死亡，非急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，不算職業災害所致傷病，不符合職災補償範圍。

起初勞保局將李男病歷交由職業醫學專科醫師審查，認為李男致死原因「為自發出血，非滑倒所致，無急性意外事故或短期、長期壓力負荷，認定非職業傷病」，李男家人不服，向勞動部提爭議審議申請，被勞動部駁回。

但李男父母親仍不放棄，爭取勞動部職業安全衛生署南區職業傷病防治中心重新審查，經中心委託高雄醫學大學重新鑑定，確認李男病發當天，40分46秒內搬運薯條、薯餅合計1.1公噸，暴露冷熱溫差次數達48次，短時間大量體力勞動，有29分14秒處在低溫環境下，認定李男發病是因為過負荷導致的職業疾病所致。

高雄地院法官採認高醫鑑定報告，認定李男死亡是因頻繁進出冷凍庫所致，但依據麥當勞「冷凍冷藏工作守則」，規定員工「進入時應穿著禦寒衣物」，分店備有禦寒衣物，李男卻未穿著進出冷凍庫，也要負30%責任。