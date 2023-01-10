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批次查詢機敏人員健保個資 健保署女科長10萬交保
台北地檢署偵辦衛福部健保署個資外流案，昨約談甫退休的前主任秘書葉逢明及現任承保組科長謝玉蓮、職員李仁輝3人。由於檢調目前掌握事證中，疑似有不肖公務員以批次、大量的方式，查詢警政署、移民署、海巡署、調查局人員，甚至是國安局、軍事情報局等機敏人員保險資料，已涉及國家情報工作法，訊後謝女以10萬交保，葉、李兩人則請回。
國家情報安全法規定，凡情報機關如國家安全局、國防部軍情局、國防部電訊發展室、國防部軍事安全總隊，以及視同情報機關的海巡署、國防部政戰局、資通電軍指揮部、憲指部、警政署、移民署和調查局等機關，於其主管有關國家情報事項範圍內，均從事情報工作的情報人員。
同法也規定，涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制之資訊，不得洩漏、交付、刺探、收集、毀棄、損壞或隱匿，違者依情節輕重，洩漏或交付可處7年以上徒刑；刺探或收集處3年以上、10年以下徒刑。
檢方複訊後，葉逢明涉案可能減低，但謝女因疑似長年大量查詢上述機敏單位人員個資，涉案情節升高而以10萬元交保，但據了解，3人均表示因年代久遠，已忘記為何查詢涉案個資。
但由於謝女原本就是經常需要查詢健保資料的承保組組長，位階剛好在主秘和基層員工中間，究竟是長官指示下屬，基於一般正常業務需要進行查詢，或刻意刺探甚至外流，檢調將擴大清查。
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