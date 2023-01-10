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學網紅超商放鞋拍片 26歲男挨告自曝「低能」仍GG

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名詹姓男子因一時好玩，模仿抖音某網紅在超商食品架上放鞋子，結果未獲認同支持，遭大批網友撻伐，還被超商企業提告誹謗；桃園地院審理時，詹男起先否認，辯稱自己兵役體檢可證智能比常人低，但說法未被採信，最後被依散布圖畫誹謗罪判拘役40日，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，詹男（26歲）2020年3月某日凌晨與龍姓男子（19歲，通緝中）及辛性、黃姓2名少年（少年法庭審理）看了抖音某網紅「超商放鞋子」影片，心生模仿之意，於是跑到中壢某超商，將黑色球鞋和拖鞋擺在開架式冷藏櫃上並拍照上傳臉書、IG，由於冷藏櫃上還有其他待售食品，文章經轉傳後，引發大批網友撻伐。

事發後，有網友稱「請問你們這樣把鞋子放在這裡不嫌髒嗎？早上進貨都是放吃的耶」、「你這樣誰敢買」等語，而超商業者也因為影片造成民眾誤解超商衛生管理鬆散和品質不潔，派代表赴派出所提告詹男等人誹謗。

審理時，詹男一度否認，並提出兵役體檢專科檢查紀錄表，主張自己智能比常人低，對於事情對錯的判斷能力有限，但說法未被採信。

法院認為，詹男對於法院詢問均能自然應答，且能針對共犯證詞表達意見，足見其生、心理狀況尚不足以影響其罪責。審酌其因為一時玩心造成超商業者名譽貶損，至今未能與業者和解，因此量處其刑。

桃園一名詹姓男子因一時好玩，模仿抖音某網紅在超商食品架上放鞋子，結果未獲認同支持，還因此吃官司，被桃園地院依散布圖畫誹謗罪判拘役40日。記者陳俊智／攝影
桃園一名詹姓男子因一時好玩，模仿抖音某網紅在超商食品架上放鞋子，結果未獲認同支持，還因此吃官司，被桃園地院依散布圖畫誹謗罪判拘役40日。記者陳俊智／攝影

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