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衛星監測台南變異點居高不下 2千件有5百餘件遭罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

國土利用監測整合資訊網運用衛星監測，台南去年獲報變異點約2千件，經現勘有5百件違規遭罰，主要為農地設鐵皮屋，或因車輛出入需求鋪水泥，而非法棄置廢棄物11件。環保局表示，民眾檢舉而查獲非法棄置廢棄物88件，另跨單位稽查及攔檢查獲10餘件，均移送法辦或裁處罰鍰。

近年內，非法亂倒及掩埋廢棄物情形嚴重，內政部營建署運用衛星影像及遙測技術協助土地利用監測，透過遙測技術比對前後期衛星影像，篩選不合常態變化的變異點，會勘查報。南市地政局表示，去年接獲通報的變異點約2千件，經現勘，5百餘件違規，若變更面積小於5千平方公尺，處6萬元罰鍰。

經查主要是在農地設置鐵皮屋、倉庫、堆置土石等，也有非法做商業用途，包含經營小吃部、工廠等，少部分是漁塭填土。地政局表示，仍有許多民眾對「土地使用容許」不清楚，認為土地是自己的，想要怎麼用就怎呢用，可能是草地，卻為了停車需要，鋪了水泥就被衛星拍到，成了變異點。因此，務必在施作前先向主管單位申請容許使用，通過後再就容許範圍內來使用，以免觸法被罰。依區域計畫法，罰責從6萬至30萬元，且可連續罰。

民眾黨台南黨代表江明宗說，國土利用監測整合資訊網運用衛星監測，廢棄物、土在近3年案件數分別為101、266、365件，數字逐年攀升且近2年都是全國最高，但日前環保局在市政會議報告，去年僅新增11件，數字落差極大，這些通報案件顯然並未進入環保局列管，市府應該透過開放資料讓市民了解處理狀態。

台南市環保局表示，依照去年變異點數據顯示，農地違規的件數65%最多，整地、鋪砂石、水泥約佔20%，實際上有大量棄置廢棄物、營建混合物是11件。為了遏阻非法棄置廢棄物，根據民眾檢舉，查獲88件，另跨局處及會同水利署、保七總隊，以及攔檢方式查獲10餘件，打擊犯罪沒鬆手。

台南亂倒廢棄物屢見不鮮，南市環保局加強取締。記者鄭惠仁／攝影
台南亂倒廢棄物屢見不鮮，南市環保局加強取締。記者鄭惠仁／攝影

廢棄物 台南 農地

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