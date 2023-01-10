健保署女科長涉偷查國安人員個資 檢調擴大清查

健保署三員工涉嫌外洩被保險人個資長達13年。本報資料照片 衛福部中央健康保險署謝姓女科長涉非法查詢國安、警調情報人員個資，今天經北檢以涉犯國家情報工作法諭知10萬元交保。檢調將擴大清查非法查詢個資數量，以及有無外流情事。

據了解，謝姓女科長涉非法查詢個資涵蓋警政署、調查局、海巡署、移民署人員，甚至也曾查詢國家安全局、軍事安全局等情報人員保險資料，且每筆查詢數量眾多，檢調刻積極追查有無洩漏或交付給他人的事證。

檢調接獲檢舉指稱，已退休的健保署前葉姓主秘涉嫌指示現任健保署謝姓女科長、李姓職員，自民國98年至111年間利用權限查詢資訊系統資料，並洩漏被保險人資料給他人，數目不詳。

案經檢調蒐證多時，發現謝姓女科長查詢警政署、調查局等從事國家情報工作人員資料比例過高，且多採批量查詢，顯有異常情事，為釐清謝女等人10餘年來查詢被保險人資料是否涉及不法，昨天展開搜索、約談。

台北地檢署昨天指揮調查局新北市調處兵分5路搜索，並約談謝姓女科長等3人到案。謝女等3人辯稱，均是因公務需要才查詢被保險人資料，或稱事隔久遠已經忘了當初為何查詢。

檢察官複訊後，依現有證據及被告涉案程度做出強制處分，諭知謝姓女科長以新台幣10萬元交保，前葉姓主秘、李姓職員訊後無保請回。

依國家情報工作法規定，情報機關包括國家安全局、國防部軍事情報局、國防部電訊發展室、國防部軍事安全總隊；海巡署、警政署、移民署、調查局等單位於主管有關國家情報事項範圍內，視同情報機關。

國家情報工作法也規定，涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制的資訊，不得洩漏、交付、刺探、收集、毀棄、損壞或隱匿；違法洩漏或交付者，處7年以上有期徒刑；違法刺探或收集者，處3年以上10年以下有期徒刑。

檢調懷疑，謝姓女科長涉嫌非法查詢的個資，包括調查局、警政署等從事國家情報工作人員的資料，至於查詢資料數量為何，有無外流及外流對象為何，將過濾扣案證物進一步釐清，全案擴大偵辦中。