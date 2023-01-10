BMW男逼女友當街下跪 警稱「烏龍爆料」被逆轉

國道三號烏日交流道下平面道路前年10月傳出BMW男逼女友當街下跪，路過民眾拍下影片PO網引發熱議，雖然台中警方調查看似修車引發烏龍，但事後案情再度逆轉，BMW男不僅真的逼女友跪馬路，還有再犯情形，甚至出言恫稱下次再傷害他就要斷一隻手，最後被桃園地院依2次強制罪判拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，逼女友下跪的BMW男為44歲陳姓男子，前年10月10日因細故與女友發生爭執，遂將車停在烏日交流道旁，對女友咆哮，逼對方在路邊下跪，過程全被路過民眾拍下PO網。

事發當時，台中警方稱陳男是因為車子才故障停在路旁，陳的女友是蹲在路邊而跪在路邊，整起案件為烏龍爆料。但是，案情後來出現逆轉，陳的女友向桃園警方提告陳男強制罪，並指陳男10月27日又再犯，甚至要她發誓，恫稱「如果你下次再傷害我，就要斷一隻手」等語。

偵訊時，陳男否認犯行，堅稱第一次真的是在檢查輪胎，第二次則是女友做錯事自願下跪道歉，直到檢方起訴後，才在法院審理時自白犯行。