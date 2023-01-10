快訊

少子化衝擊招生 陽明交大超前部署 用這招「綁住」高中生

茶葉蛋一口氣漲3成 業者嘆就算蛋價下跌也不可能降價

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

BMW男逼女友當街下跪 警稱「烏龍爆料」被逆轉

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

國道三號烏日交流道下平面道路前年10月傳出BMW男逼女友當街下跪，路過民眾拍下影片PO網引發熱議，雖然台中警方調查看似修車引發烏龍，但事後案情再度逆轉，BMW男不僅真的逼女友跪馬路，還有再犯情形，甚至出言恫稱下次再傷害他就要斷一隻手，最後被桃園地院依2次強制罪判拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，逼女友下跪的BMW男為44歲陳姓男子，前年10月10日因細故與女友發生爭執，遂將車停在烏日交流道旁，對女友咆哮，逼對方在路邊下跪，過程全被路過民眾拍下PO網。

事發當時，台中警方稱陳男是因為車子才故障停在路旁，陳的女友是蹲在路邊而跪在路邊，整起案件為烏龍爆料。但是，案情後來出現逆轉，陳的女友向桃園警方提告陳男強制罪，並指陳男10月27日又再犯，甚至要她發誓，恫稱「如果你下次再傷害我，就要斷一隻手」等語。

偵訊時，陳男否認犯行，堅稱第一次真的是在檢查輪胎，第二次則是女友做錯事自願下跪道歉，直到檢方起訴後，才在法院審理時自白犯行。

法院審酌陳男強令女友下跪、發誓解決雙方糾紛，行為欠缺考慮，但考量雙方已經和好，其女友也具狀表示不願追究及同意予以緩刑，再加上陳男沒有前科紀錄，因此量處其刑並予以緩刑。

國道三號烏日交流道下平面道路前年10月傳BMW男逼女友當街下跪，路過民眾拍下影片PO網引發熱議，雖然台中警方調查看似修車引發烏龍，但事後案情再度逆轉，BMW男不僅真的逼女友跪馬路，還有再犯情形。示意圖／Ingimage
國道三號烏日交流道下平面道路前年10月傳BMW男逼女友當街下跪，路過民眾拍下影片PO網引發熱議，雖然台中警方調查看似修車引發烏龍，但事後案情再度逆轉，BMW男不僅真的逼女友跪馬路，還有再犯情形。示意圖／Ingimage

BMW

延伸閱讀

男大生吞5顆壯陽藥「金槍不倒」 與女友激戰3小時下場GG了

影／百公斤槍砲犯見警竟丟下女友獨逃 警「袈裟壓制」抓人扣槍毒

廚師打翻醋罈子怒摳女友下體5、6秒 賠50萬換不用關

張蘭自爆「當過小三」：追走有女友的他　汪小菲生父情史曝光

相關新聞

騙好友赴柬被逮裝受害者 手機訊息揭女人蛇超狠真面目

高雄市刑大去年8月偵破柬埔寨人蛇「萬古集團」，其中一名葉姓女幹部，遭逮時裝成「被害者」，稱自己也是受騙至柬埔寨，遭集團脅...

健保署洩個資涉案人撤主管職 署長李伯璋給員工信曝光

衛福部健保署驚傳外洩民眾個資。健保署內部職員檢舉，健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝，以及已退休的健保署前主秘葉逢...

少年欠債8千元遭車輾手掌、草梗塞肛門凌虐 嫌犯全部重判得坐牢

新北市一名少年因積欠8000元債務，被陳姓、楊姓、謝姓男子等人強押痛毆、逼吃衛生紙、開車輾手掌，身體還被噴漆，甚至遭人拿...

健保署科長涉擅查警調人員個資 10萬元交保

衛生福利部中央健康保險署謝姓科長涉查詢被保險人個資，其中疑涉法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員資料；北檢今天依涉嫌...

健保署女科長涉偷查國安人員個資 檢調擴大清查

衛福部中央健康保險署謝姓女科長涉非法查詢國安、警調情報人員個資，今天經北檢以涉犯國家情報工作法諭知10萬元交保。檢調將擴...

BMW男逼女友當街下跪 警稱「烏龍爆料」被逆轉

國道三號烏日交流道下平面道路前年10月傳出BMW男逼女友當街下跪，路過民眾拍下影片PO網引發熱議，雖然台中警方調查看似修車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。