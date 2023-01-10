騙好友赴柬被逮裝受害者 手機訊息揭女人蛇超狠真面目

高雄市刑大去年8月偵破柬埔寨人蛇「萬古集團」，其中一名葉姓女幹部，遭逮時裝成「被害者」，稱自己也是受騙至柬埔寨，遭集團脅迫騙人赴柬工作，結果檢警根據她手機訊息紀錄，發現葉女親密稱集團首腦夫婦「乾爹」、「乾媽」，還向王姓幹部稱「我1個月要拉5人」、「很珍惜這機會」，根本不是受害者，而是「加害人」。

高雄地檢署今偵結，依組織犯罪條例、詐欺等罪，起訴葉女、王男2人。「萬古集團」粗估誘騙多名台灣人赴柬，涉案主嫌、幹部警方已陸續收網逮到9人，先後由雄檢、屏檢、桃檢起訴，至於綽號「安哥」的劉姓集團首腦及劉妻，檢方另依組織犯罪條例偵辦中。

柬埔寨人蛇去年頻頻躍上新聞版面，去年8月，多個臉書社團有假帳號發文，貼上戶籍在高雄市三民區的劉姓男子身分證，貼文強調「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂」。

經過警方調查，劉男綽號「安哥」，去年5月出境赴柬埔寨，與黃姓妻子主持「萬古集團」，在社群軟體發文，以大筆現金當幌子，吸收想要賺大錢的台灣人赴柬，直到被害人到柬埔寨後，成員立即要求轉行做詐騙，若不從或企圖求救，則遭成員毆打。

高雄市警方執行「靖柬專案」，清查「安哥」身分後，去年8月兵分多路逮人，查獲「安哥」旗下葉姓幹部（23歲）、郭姓會計（23歲）、郭姓行政（26歲）、何姓、吳姓司機等；另外，刑事局也在桃園機場查緝綽號「丹哥」的蔡姓、詹姓、王姓幹部到案，瓦解集團網絡。

其中，葉姓女幹部遭逮後，佯稱是「受害者」，稱自己也是到柬埔寨才受騙，付了40萬元贖金才順利返台，結果檢警從她的手機裡，發現葉女根本不是被害人，反而是集團的「加害人」。

葉女明知道赴柬是為詐騙集團工作，卻利用高薪、輕鬆工作等理由，拉攏另兩名不知情友人「上車」，成功從集團成員手中拿到仲介報酬，兩名好友不願從事詐欺，她還動手毆打，直到家人付了大筆贖金才獲釋。

兩名被害人回台後報警，結果葉女卻私訊被害人，「自己要出國關我屁事」、「你去報案的吧？」「我跟你當面好好『道歉』」、「一定讓你感受到滿滿誠意」。

檢方調查，葉女不僅知道「萬古集團」從事愛情騙子等詐騙，甚至還稱劉男、黃女是「乾爹」、「乾媽」，還向集團幹部稱「我1個月要拉5人」、「很珍惜這機會」、「我要趕快幫大家找人」、「回家順便帶３個人過來」。