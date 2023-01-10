快訊

評／抖音洗腦神曲風靡校園 大學教授：禁止不是唯一辦法

宣布開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」這原因緊急暫停銷售

騙好友赴柬被逮裝受害者 手機訊息揭女人蛇超狠真面目

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市刑大去年8月偵破柬埔寨人蛇「萬古集團」，其中一名葉姓女幹部，遭逮時裝成「被害者」，稱自己也是受騙至柬埔寨，遭集團脅迫騙人赴柬工作，結果檢警根據她手機訊息紀錄，發現葉女親密稱集團首腦夫婦「乾爹」、「乾媽」，還向王姓幹部稱「我1個月要拉5人」、「很珍惜這機會」，根本不是受害者，而是「加害人」。

高雄地檢署今偵結，依組織犯罪條例、詐欺等罪，起訴葉女、王男2人。「萬古集團」粗估誘騙多名台灣人赴柬，涉案主嫌、幹部警方已陸續收網逮到9人，先後由雄檢、屏檢、桃檢起訴，至於綽號「安哥」的劉姓集團首腦及劉妻，檢方另依組織犯罪條例偵辦中。

柬埔寨人蛇去年頻頻躍上新聞版面，去年8月，多個臉書社團有假帳號發文，貼上戶籍在高雄市三民區的劉姓男子身分證，貼文強調「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂」。

經過警方調查，劉男綽號「安哥」，去年5月出境赴柬埔寨，與黃姓妻子主持「萬古集團」，在社群軟體發文，以大筆現金當幌子，吸收想要賺大錢的台灣人赴柬，直到被害人到柬埔寨後，成員立即要求轉行做詐騙，若不從或企圖求救，則遭成員毆打。

高雄市警方執行「靖柬專案」，清查「安哥」身分後，去年8月兵分多路逮人，查獲「安哥」旗下葉姓幹部（23歲）、郭姓會計（23歲）、郭姓行政（26歲）、何姓、吳姓司機等；另外，刑事局也在桃園機場查緝綽號「丹哥」的蔡姓、詹姓、王姓幹部到案，瓦解集團網絡。

其中，葉姓女幹部遭逮後，佯稱是「受害者」，稱自己也是到柬埔寨才受騙，付了40萬元贖金才順利返台，結果檢警從她的手機裡，發現葉女根本不是被害人，反而是集團的「加害人」。

葉女明知道赴柬是為詐騙集團工作，卻利用高薪、輕鬆工作等理由，拉攏另兩名不知情友人「上車」，成功從集團成員手中拿到仲介報酬，兩名好友不願從事詐欺，她還動手毆打，直到家人付了大筆贖金才獲釋。

兩名被害人回台後報警，結果葉女卻私訊被害人，「自己要出國關我屁事」、「你去報案的吧？」「我跟你當面好好『道歉』」、「一定讓你感受到滿滿誠意」。

檢方調查，葉女不僅知道「萬古集團」從事愛情騙子等詐騙，甚至還稱劉男、黃女是「乾爹」、「乾媽」，還向集團幹部稱「我1個月要拉5人」、「很珍惜這機會」、「我要趕快幫大家找人」、「回家順便帶３個人過來」。

檢方綜合相關事證，認定葉女從頭到尾都知道自己從事詐騙，父親想與警方赴柬救她，也被葉女拒絕，稱「主管人都超好」，甚至在警方大力掃蕩柬埔寨詐欺時，還計畫與其他成員轉往泰國發展，粗估葉女至少誘騙3名台灣人赴柬工作，今偵結依法將她起訴。

葉女等人透過臉書、IG等社群軟體，附上大量炫富照片，吸引台灣人到柬埔寨工作。圖／讀者提供
葉女等人透過臉書、IG等社群軟體，附上大量炫富照片，吸引台灣人到柬埔寨工作。圖／讀者提供
葉女誘騙好友去柬埔寨後，竟動手施暴，逼被害人就範。圖／讀者提供
葉女誘騙好友去柬埔寨後，竟動手施暴，逼被害人就範。圖／讀者提供
葉女等人透過臉書、IG等社群軟體，附上大量炫富照片，吸引台灣人到柬埔寨工作，被逮後裝成受害人，檢警從她手機揭穿謊言。圖／讀者提供
葉女等人透過臉書、IG等社群軟體，附上大量炫富照片，吸引台灣人到柬埔寨工作，被逮後裝成受害人，檢警從她手機揭穿謊言。圖／讀者提供

柬埔寨 詐騙集團

延伸閱讀

米可白結婚3年未孕 遭婆婆譏諷：女人不論美醜總要會生

天道盟成員赴柬埔寨受訓回台組詐團 專騙妙齡女遭警破獲

苗栗殺人埋屍後逃往柬埔寨 疑詐騙集團懷疑成員黑吃黑痛下殺手

影／竹北男遭擄遇害埋屍苗栗山區 3嫌落網聲押2嫌逃柬埔寨

相關新聞

騙好友赴柬被逮裝受害者 手機訊息揭女人蛇超狠真面目

高雄市刑大去年8月偵破柬埔寨人蛇「萬古集團」，其中一名葉姓女幹部，遭逮時裝成「被害者」，稱自己也是受騙至柬埔寨，遭集團脅...

少年欠債8千元遭車輾手掌、草梗塞肛門凌虐 嫌犯全部重判得坐牢

新北市一名少年因積欠8000元債務，被陳姓、楊姓、謝姓男子等人強押痛毆、逼吃衛生紙、開車輾手掌，身體還被噴漆，甚至遭人拿...

健保署洩個資涉案人撤主管職 署長李伯璋給員工信曝光

衛福部健保署驚傳外洩民眾個資。健保署內部職員檢舉，健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝，以及已退休的健保署前主秘葉逢...

健保署科長涉擅查警調人員個資 10萬元交保

衛生福利部中央健康保險署謝姓科長涉查詢被保險人個資，其中疑涉法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員資料；北檢今天依涉嫌...

新北人口最多 酒駕累犯卻是六都最少

酒駕新法於去年3月31日上路，新北市交通裁決處已於官網酒駕累犯專區公布15次酒駕累犯名單，共計51人，累犯人數為六都最少...

健保署3人洩漏個資13年 綠委要求徹查盡速補破洞

衛福部中央健康保險署前主任秘書葉逢明及兩名現任基層公務員，涉嫌於2009至2022年間，利用職務上查詢健保資訊系統權限，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。