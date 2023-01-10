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新北人口最多 酒駕累犯卻是六都最少

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

酒駕新法於去年3月31日上路，新北市交通裁決處已於官網酒駕累犯專區公布15次酒駕累犯名單，共計51人，累犯人數為六都最少；其中一名朱姓男子於2019年9月酒駕，駕照吊扣滿1年後，又在去年4月及5月分別遭到酒測攔檢，10年內累犯3次，駕照已各吊銷3年，合計6年後才能重新考領駕照。

新北市裁決處表示，統計新法上路後，去年3月底至12月底，新北市酒駕共計3742件，每3個月平均1247件，略低於酒駕新法實施前3個月的1312件。另因酒駕須吊扣牌照2年或沒入車輛者共計4345輛。

裁決處長李忠台指出，現行只要有酒駕違規行為，就須吊扣該汽(機)車牌照2年；因而肇事致人重傷或死亡，可依行政罰法第七條、第二十一條、第二十二條、第二十三條規定沒入該車輛。

李忠台表示，年滿18歲同車者最高可處1萬5000元罰鍰，年末尾牙及農曆春節將至，呼籲民眾「一時酒駕，一世代價」，如有飲酒請找親友接送或洽詢代駕服務，度過平安快樂的春節假期。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

統計新法上路後，去年3月底至12月底，新北市酒駕共計3742件，每3個月平均1247件，其中51人是累犯，遭公布上網。圖／新北市交通局提供
統計新法上路後，去年3月底至12月底，新北市酒駕共計3742件，每3個月平均1247件，其中51人是累犯，遭公布上網。圖／新北市交通局提供

酒駕 駕照

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