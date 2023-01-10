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少年欠債8千元遭車輾手掌、草梗塞肛門凌虐 嫌犯全部重判得坐牢

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市一名少年因積欠8000元債務，被陳姓、楊姓、謝姓男子等人強押痛毆、逼吃衛生紙、開車輾手掌，身體還被噴漆，甚至遭人拿草梗插入肛門，身上多處擦挫傷、燒燙傷，最高法院依攜帶凶器強制性交而凌虐罪判陳10年2月、楊10年、謝7年6年徒刑定讞。

除欠債少年遭凌虐外，另名白姓少年被認為在網路上騷擾黃姓男子的女友，也遭陳、楊、黃一同教訓，並被強盜200元，陳、楊、黃也分別被依故意對少年犯結夥攜帶兇器強盜罪判刑2年至8年2月不等徒刑定讞。

16歲少年積欠徐姓少年8000元，徐找陳、楊、謝等人助勢討債，一行人先搶走少年的手機，再不斷痛毆凌虐，拿燒熱的鋼圈燙少年臀部，要脅少年吃衛生紙、戴工地帽跳舞，要求少年脫掉衣服並在身上噴漆，甚至拿草梗性侵少年、在傷口上小便；少年事後自行爬到路旁，被路人發現報警，送醫急救。

另外，黃因認為白姓少年騷擾女友，和陳、楊等人脅迫少年，一行人持槍指著少年，強取少年身上的200元並痛毆，黃事後勒索少年支付3萬元，少年當下同意給錢，但沒實際付款。

台灣高等法院更一審依攜帶兇器強制性交而凌虐罪、故意對少年犯結夥攜帶兇器強盜等罪，判陳10年2月、8年2月徒刑；楊10年、8年徒刑；謝7年6月徒刑，另黃則依恐嚇取財罪判2年徒刑；最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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強盜

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