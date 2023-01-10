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健保署3人洩漏個資13年 綠委要求徹查盡速補破洞
衛福部中央健康保險署前主任秘書葉逢明及兩名現任基層公務員，涉嫌於2009至2022年間，利用職務上查詢健保資訊系統權限，外洩健保被保險人資料等個資，時間長達13年，台北地檢署昨天指揮偵辦，讓全案曝光。民進黨立委陳亭妃今天表示，健保署個資外洩漏洞從何而來，行政單位必須要檢討，並說明如何保護民眾的個資安全。民進黨立委鍾佳濱也說，這件事務必要徹查，國人個資保密要落實檢討。
陳亭妃表示，看到訊息非常訝異，怎麼歷經十幾年才在檢調偵辦下發現問題，尤其是發生在健保署，民眾個資全都露，到底漏洞在哪裡要查清楚，行政也要檢討，到底洩漏多少個資人民都很擔心，現在檢調開始調查，相關單位下一步如何處理，如何保護個資是人民想要知道的事情。
陳亭妃說，當初要求個資法保護，就是不希望成為有心人士的破口，人民資料都要被保護，相關網路訊息、個資全都露，被如何運用都不知道，保護人民個資是政府應該要做的。
鍾佳濱也說，這件事情要徹查，如果是制度因素要盡快補正，國人個資保密要落實檢討，未來在立法院也會持續強力監督。
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