高雄30名男女窩商辦大樓聚賭 見警破門手拿天九牌驚呆

年關近，賭場竄流！高市警方獲報，指三民區一處商辦大樓19樓暗藏賭場，佈線查緝，發現賭客由小巴專車接送，昨晨直搗賭窟，踹門衝進賭場，讓手持天九牌玩得起勁的賭客嚇傻，現場逮獲30名賭客、負責人及司機，另查扣11萬餘元賭資。

警方指出，位於三民區九如二路一處商業辦公大樓，疑暗藏賭場，夜晚時分，有男女賭客進進出出，市警局督察室靖紀小組和轄區三民一分局成立專案小組，佈線蒐證。

警方發現賭場業者看中賭場隱藏商辦大樓高樓不易被查緝的優勢，承租19樓，經營天九牌賭場，還有司機開小巴士接送賭客，昨見時機成熟，持搜索票直搗賭窟。

警方到19樓的賭場後，直接以腳踹門進入，大廳一桌賭客嚇傻，打開另一房門，裡面有男女賭客聚集在賭桌前下注，警方喝令不許動，一一清查賭客身分。

警方在現場逮捕賭場負責人楊姓男子（20歲）、載送賭客的高姓司機（52歲），30名賭客中，有10名女性，20名男性賭客，賭客年齡為20歲到70歲，現場查扣膠質天九牌、骰子、押寶盒等賭具、11萬3000元賭資，及抽頭金7000元。