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敬酒糾紛屏東男1刀奪命 好友勸投案卻「躲回家睡」二審改重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

賴姓男子（21歲）與初次見面的楊姓男子（32歲）飲酒，被楊嫌態度不佳，竟持刀猛刺洩忿，害楊男傷重不治。屏東地院依殺人罪判賴男12年，賴、檢方不服上訴，高雄高分院認為一審未考量賴男持刀力道兇猛，且友人勸他投案時，還回應「睡醒再說」，可見毫無悔意，撤銷改判13年6月。可上訴。

去年3月間，賴男和楊男到屏東市共同友人租屋處喝酒，賴、楊兩人不認識，楊舉杯敬酒，向賴男自我介紹，但賴卻將頭撇向一邊，被楊質疑態度不佳，兩人爆發口角後，楊經友人勸阻拿著手機走出屋外透氣。

回到租屋處後，楊男又與賴男爆發口角，賴不滿，趁機持隨身攜帶的折疊刀，朝楊男胸部猛刺一刀，在場友人見狀隨即撥電話報案，楊男送醫後傷重不治。

賴男案發後逃離現場，由吳姓好友開著載往高雄觀音山一帶丟棄凶刀，隨後回到高雄住處，警方掌握他身分後，將他拘提到案，檢警調查後，依殺人罪將賴男起訴。

屏東地院認為賴男犯後為湮滅證據立刻離開現場，審理過程從未向被害人家屬致歉亦未賠償，依殺人罪判刑12年。賴男認為量刑過重上訴，檢方也不服判決，主張量刑過輕提起上訴。

高雄高分院合議庭檢視相關證據，認為一審合議庭僅認賴男持刀刺向楊男，卻未考量到賴下手力道之猛烈，造成楊胸部有深達9至10公分的穿刺傷。另外，案發後賴男友人曾規勸他出外投案，賴卻回應「不要啦，先回去睡覺，睡醒了再說」，可見他蔑視生命、毫無任何悔意。

高雄高分院合議庭認定一審量刑過輕，楊男驟逝不僅讓他雙親痛失經濟依靠，造成家人生活難以維繫，原審均未考量，綜合相關事證，從重改判13年6月有期徒刑。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴男（左）因被嫌喝酒態度不佳，竟一刀刺死初次見面的楊男，一審被依殺人罪判刑12年，二審改重判。本報資料照片
賴男（左）因被嫌喝酒態度不佳，竟一刀刺死初次見面的楊男，一審被依殺人罪判刑12年，二審改重判。本報資料照片

屏東 殺人

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