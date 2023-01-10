行車糾紛貨車駕駛怒把騎士撞倒 賠1.7萬調解獲判緩刑
高雄李姓男子駕駛小貨車與騎士發生糾紛，李男竟一氣之下，開車撞倒對方後離去，事後挨告，李深表悔悟，積極達成調解，並賠償1萬7000元；法官認為，他犯後有悔意，勘認無再犯之虞，判緩刑2年。
判決指出，李男去年4月12日7時50分許，駕駛小貨車沿旗山區中正路行駛，與騎車的林男因行車糾紛發生口角，李心生不滿，先對林逼車，接著衝撞對方，造成他人車倒地後離去。
遭撞後，林男車殼受有損壞，左膝挫擦傷，他便報警並對李男提告；警詢、偵訊時，李都坦承犯行，被檢方依強制罪起訴。
審理期間，李男與林男達成調解，並賠償1萬7000元彌補對方損害，獲得寬恕，林也撤銷涉毀損及傷害罪告訴。
法官認為，李男未能理性解決問題，竟開車衝撞對方後離去，法治觀念淡薄，但考量李都坦承犯行，又無前科，且雙方達成調解，認有悔意且無再犯之虞，審理後，將他依強制罪，處拘役15天，得易科罰金，緩刑2年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言