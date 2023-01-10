行車糾紛貨車駕駛怒把騎士撞倒 賠1.7萬調解獲判緩刑

高雄李姓男子駕駛小貨車與騎士發生糾紛，李男竟一氣之下，開車撞倒對方後離去，事後挨告，李深表悔悟，積極達成調解，並賠償1萬7000元；法官認為，他犯後有悔意，勘認無再犯之虞，判緩刑2年。

判決指出，李男去年4月12日7時50分許，駕駛小貨車沿旗山區中正路行駛，與騎車的林男因行車糾紛發生口角，李心生不滿，先對林逼車，接著衝撞對方，造成他人車倒地後離去。

遭撞後，林男車殼受有損壞，左膝挫擦傷，他便報警並對李男提告；警詢、偵訊時，李都坦承犯行，被檢方依強制罪起訴。

審理期間，李男與林男達成調解，並賠償1萬7000元彌補對方損害，獲得寬恕，林也撤銷涉毀損及傷害罪告訴。