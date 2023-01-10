男酒駕拒繳18萬罰款 700萬透天厝被查封才乖乖繳納

「喝一罐啤酒18萬元，好貴！」彰化市62歲李姓男子酒駕被警攔下，因拒酒測被彰化監理站裁罰18萬元，卻在繳了1萬元後，就擺爛不繳，被移送行政執行署彰化分署強制執行，最近被查封名下價值逾700萬元的一棟透天厝及三筆土地後，才知事態嚴重，請求暫緩拍賣，願向親友借錢分期繳清。

彰化分署表示，李姓男子在2021年4月18日晚間，在彰化市大埔路一家海產店與同事餐敘，並開懷暢飲，聚餐結束後，騎車返家途經彰化市延平路巷口，遇警方攔檢，因拒絕接受酒測，被彰化監理站裁處18萬元罰鍰，並吊銷駕照。李男僅先繳1萬元後，即拒不繳納，被彰化監理站移送彰化分署強制執行。

彰化分署查得李男名下，在彰化市有一棟2層樓透天厝及三筆土地，市值合計逾700萬元，李男在收到彰化分署催繳通知書後，表示願自繳3萬元，其餘欠款申請每月繳納5000元，但於去年9月後未再續繳，書記官日前到他的住家執行，催促繳清剩餘欠款11萬元。

執行人員說，李男不滿遭罰，不斷抱怨餐敘飲酒乃人之常情，且只喝一罐啤酒而已就要被罰18萬元，認為警方只會找小市民麻煩不敢辦大人物，執法不公手段過當，才不情願繳納罰鍰。書記官面對他的牢騷，仍依法當場張貼封條查封名下透天厝，李男見狀，才知道執行人員執法的決心，大嘆：「喝一罐啤酒18萬元，好貴！」，並表示願向親友籌錢分期繳清。

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