快訊

早晨財經速解讀／漲過頭？Fed放鷹暗示利率不調降 美股漲幅收斂

大陸高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要「這時間」之後

給你錢趕快拍！歐美影視業的「公共資金」補貼

健保署科長涉擅查警調人員個資 10萬元交保

中央社／ 台北10日電

衛福部中央健康保險署前主任秘書葉逢明（左）涉嫌於2009至2022年間，利用職務上查詢健保資訊系統權限，外洩健保被保險人資料等個資，時間長達13年，昨晚遭檢調搜索約談後，移送台北地檢署。記者陳正興／攝影
衛福部中央健康保險署前主任秘書葉逢明（左）涉嫌於2009至2022年間，利用職務上查詢健保資訊系統權限，外洩健保被保險人資料等個資，時間長達13年，昨晚遭檢調搜索約談後，移送台北地檢署。記者陳正興／攝影
衛生福利部中央健康保險署謝姓科長涉查詢被保險人個資，其中疑涉法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員資料；北檢今天依涉嫌違反國家情報工作法，諭知新台幣10萬元交保。

檢調接獲檢舉，健保署已退休葉姓員工與謝姓女子、李姓職員涉嫌自民國98年到111年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。

刑法規定，公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處3年以下有期徒刑。

台灣台北地方檢察署昨天指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索葉姓男子住處等，並約談葉姓男子等3人到案說明。

檢調初步過濾扣案資料進一步發現，謝姓女子涉嫌非法查詢被保險人個人資料，其中包括調查局、警政署等從事國家情報工作人員資料，違反國家情報工作法不得洩漏、交付、刺探、收集有關情報人員身分等規定。

檢察官複訊後認為謝姓女子涉嫌重大，諭知10萬元交保，葉姓、李姓被告請回，將持續擴大清查謝姓女子查詢的個資範圍及是否洩漏給他人等。

健保 個資 衛福部

延伸閱讀

健保署個資外洩 前主秘遭約談

健保署前主秘涉嫌洩漏民眾個資 遭檢調約談

涉洩漏個資 檢調約談3健保署現任及退休員工

英疫情升 醫院急讓低需求病患出院緩解滿床問題

相關新聞

健保署科長涉擅查警調人員個資 10萬元交保

衛生福利部中央健康保險署謝姓科長涉查詢被保險人個資，其中疑涉法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員資料；北檢今天依涉嫌...

健保署個資外洩 前主秘遭約談

衛福部中央健康保險署前主任秘書葉逢明及兩名現任基層公務員，涉嫌於二○○九至二○二二年間，利用職務上查詢健保資訊系統權限，...

詐團洗錢9億 前立委丈夫也受害

以男子范植政為首的「百老匯」詐騙集團洗錢水房，涉嫌將逾九億不法所得洗往國外，檢警追查意外發現前立委潘維剛丈夫田正超也是被...

健保署前主秘涉嫌洩漏民眾個資 遭檢調約談

衛福部中央健康保險署前主任秘書葉逢明及兩名現任基層公務員，涉嫌於2009至2022年間，利用職務上查詢健保資訊系統權限，...

被拿來與林義傑比較的「著作權蟑螂」案 判決確定

業者陳羅崇、郭玉鳳、翁世達不是律師卻承攬為華映、海樂、車庫等影視公司取締盜版業務，下載軟體BT引誘網友下載，再搜尋IP提...

花百萬批遊戲橘子廣告不實挨告 丁特再花60萬請律師爭公平正義

知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）因花費400多萬在線上遊戲「天堂M」製作「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布），認為成功機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。