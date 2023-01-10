健保署科長涉擅查警調人員個資 10萬元交保
衛生福利部中央健康保險署謝姓科長涉查詢被保險人個資，其中疑涉法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員資料；北檢今天依涉嫌違反國家情報工作法，諭知新台幣10萬元交保。
檢調接獲檢舉，健保署已退休葉姓員工與謝姓女子、李姓職員涉嫌自民國98年到111年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。
刑法規定，公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處3年以下有期徒刑。
台灣台北地方檢察署昨天指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索葉姓男子住處等，並約談葉姓男子等3人到案說明。
檢調初步過濾扣案資料進一步發現，謝姓女子涉嫌非法查詢被保險人個人資料，其中包括調查局、警政署等從事國家情報工作人員資料，違反國家情報工作法不得洩漏、交付、刺探、收集有關情報人員身分等規定。
檢察官複訊後認為謝姓女子涉嫌重大，諭知10萬元交保，葉姓、李姓被告請回，將持續擴大清查謝姓女子查詢的個資範圍及是否洩漏給他人等。
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