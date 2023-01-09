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被拿來與林義傑比較的「著作權蟑螂」案 判決確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

業者陳羅崇、郭玉鳳、翁世達不是律師卻承攬為華映、海樂、車庫等影視公司取締盜版業務，下載軟體BT引誘網友下載，再搜尋IP提告侵權，被控違反律師法、挑唆包攬訴訟罪。一審判郭女4月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫25萬元；翁被判3月得易科罰金之刑，緩刑2年，支付公庫7萬元；陳無罪。檢方上訴，台灣高等法院駁回確定。

本案在一審期間，恰巧遇上超馬好手林義傑疑扮「著作權蟑螂」案，外界將兩案比較，台北地檢署去年9月依律師法等起訴林。

台北地檢署追緝一起著作權案時，意外發現「著作權蟑螂」犯罪。檢方指控，陳羅崇2013年開始承攬得利公司取締盜版業務，並以得利名義提告，約定在和解金中可抽取35至45%金額套利。陳利用下載軟體BT上傳有版權的影片，網友下載同時上傳，陳即重整速率，讓網友順利重製，再將IP使用者的資料提供給得利等公司，陳羅崇自2014至2019年分得不法利益約355萬元。

檢方查知，陳羅崇也找華映公司洽談，並自華映取得304萬元和解金，還固定領取華映3萬多元的月薪。不過台北地方法院認為陳僅協助得利公司蒐證，撰寫告訴狀、提告另由得利的法務人員負責；陳是華映公司聘用的法務人員，擔任訴訟代理人，不成立律師法第127條第1項的非律師意圖營利辦理訴訟事件罪、刑法第157條的意圖漁利包攬訴訟罪。高院仍認定陳無罪。　

而海樂影視前員工郭玉鳳取締海樂、車庫公司網路侵權影片，也由公司名義向檢警提告，不過郭女不諳網路，尋求友人翁世達協助。檢方調查，郭女因此自海樂取得291萬元報酬、自車庫取得271萬元報酬，翁世達自立門戶，也不法獲利21萬多元。

郭玉鳳坦承替車庫公司蒐證、寫告訴狀及出庭，也請翁世達幫她蒐證，翁幫她到網路上瀏覽，看有沒有公司影片被放到網路上，翁會製作光碟片給她，她再交給車庫公司，每件給翁的報酬約3000元至5000元。車庫公司後來聘僱法務人員，才終止與郭女的委任關係，但有請她將案件走到完。

翁世達則說會固定上「BT天堂」、「伊莉論壇」等網站，若發現有使用者下載公司的影片，也要跟著下載，才會知道有沒有台灣人在裡面，放BT影片種子的幾乎都在中國，因為網站都設在中國，他們要先下載BT軟體，跟著下載與上傳，就會有對方的IP，他們抓的人都是他們進入BT程式後跟著下載的人。

北院認為郭女和翁受車庫公司之託取締盜版，雖不致於侵害車庫公司的訴訟權益，但無律師證書包攬訴訟並辦理訴訟事件，仍損及司法公信。

檢方認為郭玉鳳、翁世達自車庫公司於2017年朋分121萬元、於2018年朋分150萬元，都是未具律師資格而違法提供勞務而取得的犯罪所得，2人也沒返還這些錢給車庫公司，一審沒宣告沒收違背法令。高院則認為這些錢是他們從事相關勞務的薪水，如果宣告沒收，有過苛之虞，不宜沒收。

超馬好手林義傑（右）被控包攬訴訟，去年9月間遭台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照
超馬好手林義傑（右）被控包攬訴訟，去年9月間遭台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照

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