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花百萬批遊戲橘子廣告不實挨告 丁特再花60萬請律師爭公平正義

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）因花費400多萬在線上遊戲「天堂M」製作「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布），認為成功機率小於台灣代理商遊戲橘子所稱機率在直播上以「詐騙集團、誘導賭博」等類似字眼形容遊戲橘子，遭對方提告求償1元並要求登報道歉。

今天下午新北地方法院開言詞辯論庭，「丁特」受訪認為，他花幾百萬去製作紫布，所得的結果與遊戲橘子宣稱的機率相差甚大，「這足以證明他們宣稱的機率絕對不一樣、絕對有問題｣，他今天選擇再花60多萬元進行訴訟，是為了維護自己的權益、為了維護公平正義與所有玩家權益。

「丁特」2021年9月開直播控訴「天堂M」，認為紫布製作成功機率遠小於官方所稱機率，被「天堂M」台灣代理商遊戲橘子提告，認為「丁特」言論含有想像、誇大、參雜個人情感，造成閱聽者錯誤認知，求償1元，並要求登報道歉。

公平會去年六月也認定遊戲橘子對「天堂M」遊戲機率宣稱不實，開罰新台幣200萬元，也是國內首宗因遊戲業者機率宣稱不實而遭公平會開罰的案例。

新北地院今開言詞辯論庭，遊戲橘子委任律師到場，主張「丁特」作為專業玩家，有高流量，應比一般人具備更高的查證義務，但「丁特」經客服告知台版紫布機率與韓版不同，已無誤解可能，仍繼續陳述不實言論，認為「丁特」侵害公司名譽權並造成商業受損。

「丁特」在三名律師陪同下出庭，面對遊戲橘子指控反辯，認為遊戲橘子在各種活動、廣告宣稱台版紫布機率與韓版一致，但他消費400萬餘，統計出的機率與遊戲橘子所稱不到4分之1，認為遊戲橘子試圖規避責任把過錯推給消費者，若非公平會查明，他百口莫辯。「丁特」說，遊戲橘子身為一家年收上百億的企業，罔顧消費者權益、悖離消費者常識，「不負責任之行為實屬可恥」。

庭後「丁特」受訪表示，遊戲橘子一開始與他談和解，希望他發澄清稿，「但我今天請了三位律師花了六十多萬元打到一審結束，沒有選擇另一條容易走的路，就是為了維護自己的權益，為了維護公平與正義還有所有遊戲玩家的權益」。

「丁特」說，他花了幾百萬證明機率絕對不一樣、絕對有問題，「一般玩家哪有這種對遊戲的熱愛、或者有這種能力去實測、去記錄統計這些製作的結果呢」，他認為他製作出來，在科學、數學上已是鐵證，｢就是你廣告不實、你機率不實的鐵證」，批遊戲橘子不願意面對也不願意解釋，「只會用這種法律的訴訟來箝制我的言論、來壓迫我的言論自由，甚至在法庭公然說謊、強詞奪理，我真的覺得非常的可恥」。

知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）今開庭，批遊戲橘子在法庭公然說謊、強詞奪理。記者柯毓庭／攝影
知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）今開庭，批遊戲橘子在法庭公然說謊、強詞奪理。記者柯毓庭／攝影

律師 廣告不實 遊戲橘子

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