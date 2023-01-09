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三員工涉嫌長期洩露個資 健保署政風室回應了

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

健保署兩名現任員工、一名退休員工，涉嫌外洩被保險人個資長達13年，檢調現正調查中。對此，健保署政風室今晚間發出新聞稿表示將配合司法調查，如有同仁涉及不法，將秉持毋枉毋縱精神，依法處理。

據了解，健保署兩名基層現任員工及一名葉姓退休員工，涉嫌外洩健保被保險人資料等個資，從2009年開始至到2022年，時間長達13年。檢調接獲檢舉，經追查後鎖定上述三人涉有重嫌，台北地檢署今指揮調查局新北市調查處約談上述人員，並搜索相關處所共五處，全案依涉犯刑法公務員洩漏國防以外機密等罪嫌偵辦中。至於洩漏個資之動機和用途、是否藉機牟利，都有待檢調釐清。

健保署政風室表示，為保障民眾個人資料及隱私權益，健保署在蒐集、處理、利用、銷毀資料時，均以最高標準審視個資保護的要求，也要求承辦同仁應謹慎自律，嚴守相關法令。健保署將持續強化內部查核等防制作為，防杜資料遭非法使用或洩密等不法事件發生。

健保署三員工涉嫌外洩被保險人個資長達13年，健保署政風室今晚間發出新聞稿表示將配合司法調查。本報資料照片
健保署三員工涉嫌外洩被保險人個資長達13年，健保署政風室今晚間發出新聞稿表示將配合司法調查。本報資料照片

健保 個資

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