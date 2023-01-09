影／想吃牢飯被退貨！男子瞎搶超商自首 檢察官當場請回
新北市泰山區1名65歲陳姓男子自稱失業想吃牢飯，前天上午竟到明志派出所對面超商，從冰箱拿出1名飲料走至櫃台亮刀大喊搶劫，然後轉身過馬路向警方自首。但被移送地檢署，檢察官偵訊後當場無保請回。
陳男前天上午8時許走進林口警分局明志派出所內，直接將1把20公分水果刀和1瓶價值30元的冷飲丟在桌上，向員警表示剛剛搶完超商要自首。員警覺得莫名其妙，立即控制陳男、收下刀子，避免他做出危險動作。
陳男說他年紀大了，加上傷病開刀之後遲遲找不到工作，已經走投無路，所以想進監獄吃牢飯而犯案。警方雖然覺得他的故事很瞎，還是立刻派員到馬路對面超商詢問店員，並調閱監視器還原案發過程。
店員說陳男剛剛直接從開放式冷藏貨架拿了1瓶飲料，走向櫃台亮出刀子說要搶劫，然後就轉身走出店外，直接過馬路走進派出所。店員還丈二金剛摸不著頭緒，尚未報案警察就已經來了。
警方依法扣押贓證物，警詢後依恐嚇取財罪嫌將陳男移送新北地檢署，檢察官開庭偵訊後認為沒有羈押、交保的必要，直接請他回家候傳。
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