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拿LV行李袋裝790萬賄款交付最貪公務員 白手套喊冤：只是介紹做生意

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，目前進入法院審理階段；涉嫌將790萬賄款裝在LV行李袋，交付給徐的劉姓白手套，今出庭時坦承有拿錢給對方，但否認人跟著一起向廠商索賄，劉男更喊冤，非中油內部人員，對標案一概不知情，只是居中介紹廠商跟中油做生意。

起訴書指，中油冰水機標案中，徐漢及劉姓白手套，涉嫌護航得標廠商浮報採購預算、得標並索討匯款，並將不法所得4200 萬元，由徐、劉及李姓廠商負責人各自分得1400萬元。

其中，賄款部分，去年1月25日由李姓廠商將裝有1400萬現金的藍色行李箱，從台北搭高鐵南下高雄，交給劉男再由他將其中790萬現金改裝在LV行李袋，之後拿到中油煉製部徐漢辦公室，親自交給徐。

劉姓白手套今天出庭時說，他跟徐漢雖然是兒時玩伴，但跟中油煉製事業部許多人關係友好，否認跟徐一起向廠商索賄，只是幫忙廠商居中介紹給中油上高層做生意，而自己是為了賺佣金或介紹費。

劉還說，雖然不情願，但確實有幫忙拿賄款給徐漢，但自己本身非中油內部人員，也非相關專業，否認涉嫌浮報採購預算、陪標及圍標，對標案內容一概不知情，甚至沒參與如何分配不法所得。

由於劉男與偵訊時供述有別，後續審理，將傳喚已列被告徐漢、黃姓中油前經理、李姓廠商及黃姓廠商顧問等人出庭進行交互詰問。

中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌收賄違法護航業者得標，遭廉檢調於辦公室內搜出2710萬元現金，刷新台灣公務員貪汙史上現金查扣紀錄。圖／翻攝畫面
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廉檢調去年初月在中油煉製事業部前執行長徐漢辦公室共搜出2710萬現金。記者陳弘逸／翻攝
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涉嫌行賄得標的廠商將1400萬不法所得，裝在李箱交給劉姓白手套。本報資料照
涉嫌行賄得標的廠商將1400萬不法所得，裝在李箱交給劉姓白手套。本報資料照

中油 賄款

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