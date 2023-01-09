3000萬採購案提高至2億 讓最貪公務員能插手標案

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，現進入法院審理階段，徐在任期間，為幫助特定廠商得標，撤換承辦人員，由現已從中油退休的黃姓經理，協助將3000萬的採購案，提高到2億元，黃還請行賄的得標廠商浮報價額，另製造有其他廠商一同競標的假象。

起訴書指，從中油退休的黃男原為大林廠工務組工程師，徐漢為幫助特定廠商取得冰水機工程標案，於2020年4月撤換原承辦人，並以升遷為利誘，將黃調陞為工務組經理，並經手該標案。

同時徐漢更指示黃男將原本預算從3000萬提高到執行長核決權限的2億元，黃除依徐指示進行，浮報預算，還要求行賄想得標的廠商提出2億元、2.2億元、2.4億3家報價單，營造有其他廠商一同競標的假象。

徐漢案遭廉檢調偵辦後，盡管黃男已從中油退休，仍被依貪汙治罪條例第4條第1項第3款購辦公用器材、物品，浮報價額及舞弊罪，及政府採購法第87條第3 項之以詐術使使開標發生不正確結果罪起訴。

今天黃男出庭時，坦承涉入浮報採購預算，至於提高到2億以上的另一目的，則是為了日後，決標金額越低，來在中油公司內部展現，他很會殺價，功勞較多。