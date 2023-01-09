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上舞廳6小時花5萬 中油前經理求減刑強辯：以為慶功宴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，進入法院審理階段，今開準備程序庭，徐未出庭；涉嫌幫助驗收，獲招待到有女陪侍舞廳消費的中油歐姓經理，出庭坦承犯行，但為求減刑，強辯上舞廳以為是慶功宴，當時只是去應付一下。

起訴書指出，冰水機案標案中，承辦此案的中油黃姓經理，退休後由歐男接任，待廠商順利得標，當晚涉嫌交付賄款的劉姓白手套，為答謝歐協助通過驗收，才讓相關款項能撥款，在去年1月25日晚上，找來其他涉案人，一同到高雄某家有女陪侍的舞廳消費。

當晚在女陪侍舞廳消費總額6小時左右花5萬6800元，依當晚5人朋分，每人收受不正利益招待約1萬1360元。事後徐漢遭廉檢調偵辦，歐男也因此事，被依違反貪汙治罪條例第5條第1項第3款之對於職務上行為收受不正利益罪起訴，還繳回1萬1360元不法所得。

歐男今天出庭時說，會出席標案驗收會議，是因該案承辦人不在，自己身為經理又兼任課長才會出席，對於當時受邀到女陪到舞廳消費，也以為是慶功宴，才去應付一下，且待了2個小時就走，暗指雖繳回1萬1360元不法所得，但實際不正當利益可能不及萬元。

歐的辯護律師也表示，歐男都坦承犯行，且不法所得在萬元以下，因涉案遭停職，家中還有3個小孩在念書，妻子是家管，經濟陷入困頓，請求法院減刑或緩刑。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，去年辦公室被搜出2710萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，去年辦公室被搜出2710萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，去年辦公室被搜出2710萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，去年辦公室被搜出2710萬元現金。記者陳弘逸／翻攝

中油 賄款

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