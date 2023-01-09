檢警抄「百老匯」洗錢水房 赫見前立委丈夫遭騙近6千萬
檢警日前查抄以男子范植政為首腦的「百老匯」詐騙集團洗錢水房，涉嫌將逾9億不法所得洗往國外，意外發現前立委潘維剛丈夫田正超竟也是被害人，遭外匯期貨詐騙集團騙走近6000萬元，其中約3000萬已被洗往國外。台北地檢署今依詐欺、洗錢等罪，起訴范男共17名詐團水房成員。
曾連任多屆台北市議員及立法委員潘維剛，其丈夫田正超於2021年7月間，誤入詐騙集團利用LINE成立的「第四期投資五班」群組，詐團在群組內謊稱可利用AI軟體分析外匯期貨，藉此獲得可觀利潤。
起初田男小額投資，迅速獲得數十萬元利潤，於是逐漸步入詐團圈套，不僅拿出積蓄2000多萬元，還拿房子去抵押貸款，前後共計投入5947萬4060元資金，最後詐團停止出金，田男才驚覺受騙。
檢警調查，田正超遭騙款項中，約有3000萬元已被水房洗往境外，追回機會渺茫，進而循線破獲「百老匯」洗錢水房集團，查出該集團自2021年12月至2022年9月間，經手洗錢金額逾9億元。
「百老匯」詐騙洗錢水房集團成員還有一特點，就是平時聯絡時，多會化名西遊記和漫畫七龍珠角色，藉以取代真名避免查緝，例如首腦范男便自稱為如來佛祖，共犯邱繼川、謝詠程則自稱白龍、神龍，但集團中另有一位化名「悟空」的關鍵人物，真正身分尚待檢警追查釐清。
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