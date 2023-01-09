花250萬行賄最貪公務員 承包中油標案廠商法庭認罪

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，今再開準備程序庭；出庭的石姓廠商負責人涉嫌以250萬元向徐行賄，取得中油3件塗料工程標案，行賄過程也被監視器錄下。石男出庭時坦承犯行，請求減刑及簡易判決處刑；在法庭上檢方則認為，雖表明認罪，但仍有共犯未認罪，也有作證必要，一併審結較符合公平正義。

起訴書指，石姓廠商為承做大林廠相關塗料工作案，2019年起，跟徐漢約定，並透過他擔任煉製事業部執行長督導權限，指示下屬追蹤並盡速發包相關3件塗料相關標案。

過程中，為確保石姓廠商順利得標、發包，徐還事先告知相關消息，讓石能提前購買材料及安排人力，徐也向他透露，標案的進度。

據悉，石男所屬廠商，擁有獨家代理塗料的優勢，國內鮮少有同樣的廠商能競爭，他也透過這個優勢，取得中油相關標案，甚至在中油內部還未提出相關工程需求，就知道歲修時程。

石男則將現金從帳戶提領面額2000元的現金，放入自家金庫，並用牛皮紙袋分裝，別在2020年9月及2021年10月21日先後把120萬及130萬賄款，拿到徐漢辦公室，行賄過程也被監視器錄下。

石男出庭時，都坦承犯行，並透過辯護人，請求減刑並聲請簡易判決處刑。