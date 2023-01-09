日料店老闆酒駕欠18萬遭查扣威士忌 乖乖辦分期

日式料理店潘姓老闆，因酒駕欠繳18萬元的罰鍰，行政執行署士林分署本月6日查扣店內威士忌、啤酒和收銀機內一萬多元現金，潘老闆只好乖乖擇日辦理分期付款，清還酒駕罰鍰。

士林分署指出，潘男在北市北投區開日式料理店，2014年2月7日凌晨12時許，無照騎機車，在北投東華街一帶遇警察攔檢，酒測超標，且5年內違規2次，遭舉發後裁罰9萬元，2016年2月1日凌晨12時許再犯，直接拒絕酒測遭北投分局警備隊舉發後，台北交裁所裁處9萬元罰鍰，2次總計酒駕罰鍰共18萬元，均自裁決日起3年內不得考領駕駛執照，並命參加道路交通安全講習。

士林分署指出，潘男逾期均未繳納，收案後陸續扣押潘男銀行帳戶內數百元至數千元不等存款，執行人員調查潘男在北投經營日式食堂，1月6日行政執行官親自帶隊至店內收銀機內現金1萬1530元，並查扣潘男收蔵的2瓶格蘭登威士忌、2瓶清酒及40幾瓶的台灣啤酒。潘男當場表示，近日會申請分期繳納。

士林分署指出，倘潘男未及時清償積欠的酒駕罰鍰，或沒有辦妥分期繳納，將擇期將查封酒類變賣抵償。