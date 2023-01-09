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他拒酒測罰18萬元不繳 執行署查扣人壽保險金抵繳

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

雲林縣吳姓男子酒後騎乘他人機車，行經台北市市區時被警察酒測攔檢，無照駕駛又拒絕酒測，被裁罰18萬元。吳男又因不繳罰鍰，被台北市交通事件裁決所移送行政執行署嘉義分署強制執行。嘉義分署查出有筆已繳費期滿人壽保險金執行查扣抵繳。

嘉義分署表示，吳男在2021年1月14日下午5時許酒後騎乘他人機車，行駛在台北市和平西路二段時被警察酒測攔檢，無照駕駛、拒絕檢測裁罰18萬元，被移送嘉義分署強制執行。

執行人員通知吳男繳納，他仍不理會，到他住處現場執行，但沒有查得可供執行財產。因這件酒駕案件列為專案執行目標，執行人員進一步透過高額壽險資訊連結作業，發現吳男有一件有效的人壽保險契約，該件保險契約的保險費並已繳費期滿。

執行人員立即核發執行命令予保險公司扣押該筆保險契約的保險金等受益給付。保險公司即依嘉義分署執行命令扣押保險給付並且通知吳男。

吳男驚覺到事情的嚴重性馬上與執行人員連繫，執行書記官告知已扣押到保險給付，此時如果他仍無法繳納，只有終止保險契約以部分保險給付金額抵繳一途。吳男無奈同意終止保險契約，保險公司隨即將欠繳金額全數扣繳開立支票予移送機關。

嘉義分署表示，將持續強力執行酒駕裁罰案件，會以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封土地房屋各種執行手段，讓酒駕者為他的害人害己行為付出代價。

行政執行署嘉義分署執行人員調查吳男財產。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署執行人員調查吳男財產。圖／行政執行署嘉義分署提供
執行人員調查吳男財產。圖／行政執行署嘉義分署提供
執行人員調查吳男財產。圖／行政執行署嘉義分署提供

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