影／選後一個多月續查賄 彰化這村「二百村民被傳喚」氣噗噗

五合一選舉已選完近一個半月，彰化縣芳苑分局仍繼續查賄，從1月2日起陸續通知約2 百名竹塘鄉五庄村村民到案說明，引發村民反彈。

今天民進黨籍縣議員洪子超與被檢舉的無黨籍五庄村長邱俊雄及村民均質疑，僅是因匿名檢舉就疑似「秋後算帳」，希望能還給村民清白。不過彰化地檢署表示已掌握相關事證才通知村民到案說明。

邱俊雄是新上任村長，他說，他被抹黑以每票千元買票，他發誓絕沒買票，選後已一個多月了，檢警卻僅憑檢舉人的「村民名單」就從1月2日起陸續有二百多名村民被通知到案說明，今天就傳喚了70多名村民，而且很多都是高齡70、80歲的長輩，實在是擾民。

洪子超說，他接獲民眾陳情，說竹塘鄉五庄村許多村民因賄選案大規模被通知到案說明，其中許多是高齡長輩，這些長輩如果騎車遠赴警分局做筆錄，交通上實在很危險，所以才要求警方配合在地村民，今天就近讓村民及老人家在后天宮由警方做筆錄。

「我是不太能走的老人家，還傳我，是在傳怎樣?是有證據嗎?」今天有年長村民到案說明前步履蹣跚、佇著枴杖抱怨，村民也質疑如果有證據早就該傳了，怎麼會選後都一個半月才檢舉?明明是選舉恩怨的秋後算帳。

洪子超說，檢警僅憑匿名檢舉，就這麼大規模通知村民來做筆錄，許多長輩煩惱到數天睡不著，以後應該要掌握確切事證後，先通知傳訊關鍵人物，如果事證不明確就先結案，而不是一開始就大規模傳訊擾民，希望在后天宮做筆錄，在媽祖的見證下，也能查出真正的真相，還給村民一個公道。