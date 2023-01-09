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不理酒駕罰鍰查扣藏酒現金 日本料理店承諾繳款

中央社／ 台北9日電

某日式料理店潘姓老闆涉酒駕及拒絕酒測遭罰新台幣18萬元，卻不繳納。行政執行署士林分署6日赴店家，查扣藏酒及收銀機內現金，潘男才承諾辦理分期繳納罰款。

士林分署今天指出，57歲潘姓男子家住北投區，於民國103年2月間無照騎乘機車遇警攔檢，當場測試酒精濃度超過標準值，因他非首度酒駕，台北市交通事件裁決所裁罰9萬元。

未料，潘男未記取教訓，於105年2月間騎機車遭警方攔查時，竟拒絕接受酒精濃度測試，台北市交裁所裁處9萬元罰鍰，2次總計罰鍰共18萬元，並均自裁決日起3年內不得考領駕駛執照，同時命他應參加道路交通安全講習。

新聞稿指出，由於潘男逾期未繳納，台北市交裁所將案件移送士林分署執行，士林分署收案後雖陸續扣押潘男銀行存款，但僅扣得數千元不等。

執行人員調查發現潘男自行經營一家日式料理店，因此在6日赴店家，除查扣收銀機內現金1萬1530元，並查扣潘男收藏的2瓶格蘭登威士忌、2瓶清酒及40幾的台灣啤酒。

潘男見執行人員的強力執行作為，自知無法再行抵賴，向執行人員表示將於近日到場申請分期繳納。

士林分署指出，已將查扣現金抵繳酒駕罰鍰外，如果潘男未及時清償積欠的酒駕罰鍰或辦妥分期繳納，將擇期把查封酒類變賣抵償。

酒駕 北市 酒精

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