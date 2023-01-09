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男遭警誤認通緝犯毆傷還被索賠8000 家人怒：沒道歉誠意

中央社／ 新北9日電

黃姓男子去年9月遭三重分局2員警誤認通緝犯逮捕時受傷，提告員警傷害，但員警也向黃男提告求償新台幣8000元，黃男家人臉書貼文批員警「沒有道歉的誠意，還要我們賠錢」。

新北市三重警分局永福所江姓、翁姓2名員警去年9月20日晚間執勤時，誤認黃男是通緝犯逮捕，黃男稱遭警毆傷，事後對2警提告傷害、妨害自由，分局也對2員警各記過1次，所長申誡2次處分。

雙方曾經過調解程序，最後調解後破裂。黃男曾在時代力量黨籍立委邱顯智陪同下在立法院開記者會，盼新北市長侯友宜幫他主持公道。黃男也在邱顯智陪同下到三重分局厚德派出所領取到案通知書，市警局長黃宗仁也到場表達歉意。

黃男去年11月間在無黨籍新北市議員曾柏瑜陪同下召開記者會，要求應汰換不適任員警，並要警察局加強盤查執法態度訓練、辦理法治講習。

黃男去年底在臉書貼文稱，他收到一份新北地方法院三重簡易庭寄來的公文「打開後簡直不敢相信自己的眼睛。竟然是打人的2位惡警，去法院申請對我提出民事告訴，要我賠償他們新台幣8000元」。

黃男的兒子6日在臉書貼文稱，他稍早去了三重簡易庭，對造律師當場說要撤回，請求8000元是2名施暴警的意思，可能想要討個吉利所以填了這個數字。

黃男兒子說，對方說得口沫橫飛，而他倒是一臉疑惑、不知所云，時間會沖淡很多事，但絕對不會忘記這種被壓在地上摩擦的奇恥大辱。「真是不敢相信，跟我們索取賠償8000元，沒有道歉的誠意，還要我們賠錢」。

三重分局表示，員警有提告權利。

曾任民事法庭法官的律師呂俊杰指出，此案是員警向黃男提民事訴訟求償，求償金額是10萬元以下，適用小額訴訟程序。他表示，可能是機關與員警個人立場不同，員警自認有委屈才會採小額訴訟方式提告。

新北市長 兒子 邱顯智

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