總經理貸款購屋送小三 給不出3萬生活費被分手 妻也來求償

高雄已婚楊姓總經理與李女發展出地下戀情，將名下房屋貸款500萬元添購新房，不僅讓李女入住，還登記在李女名下，後來楊男生意因疫情受挫，給不出3萬生活費，兩人爭吵分手，但私下貸款購屋被楊妻發現，得知外遇求償200萬元。法官審結，判兩人要賠償60萬元。

判決指出，楊男與元配1993年結婚，2016年間楊男經微信廣告認識李姓女子，在網路聊的熱烈，發展出同居關係。原本擔任司機的楊男，為了與李女在一起，2018年7月間，楊男將建國路的房子拿至銀行抵押，貸款500萬元後，另購新房送給李女，房子還登記在李女名下。

除了每月房貸外，每月楊男還會給3萬元給李女當生活費，結果因疫情爆發，楊男收入銳減，無法支應龐大開銷，逐漸切斷對李女的金援，兩人因此吵架，最後因楊男斷供，李女一氣之下跟楊男分手，還把新房門鎖換新，不讓楊男踏進新屋。

後來楊妻發現建國路房子被楊男拿去抵押貸款，追問之下才發現丈夫在外養小三，氣得對楊男、李女提告，求償200萬元。面對妻子求償，楊男坦然面對，承認有與李女發生關係，只是不滿求償金過高，應該再降一點。李女則否認是楊男小三，稱房子是她自己購買，跟楊男無關。

高雄地院審理時，楊男出庭具結，坦承他從2016年認識李女後，就發展出同居關係，兩人交往期間發生多次關係，直到2021年6月才吵架分手。

楊男還提出匯款證明，指他2019年月薪約5至7萬，李女沒有收入才會聽從李女建議，用建國路房屋抵押貸款買房，頭款及新屋家具，他總共匯了304萬元，房貸則由他繳納，每月還給李女3萬生活費，直到前年疫情嚴重，他付不出錢，兩人才分手，前後共轉了378萬元。

但李女反駁，還提出外匯出境許可等證明，辯稱房子是她自己購買。但法官發現李女所提的外匯跟提款證明，金額、時間都與購屋款項相差甚遠，不採信她的說法。