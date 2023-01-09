寄提款卡＋密碼申請防疫津貼 警與外送員合作緝捕詐騙車手

黃姓女子在臉書求職家庭代工遇上詐騙集團，詐團謊稱代為申請防疫津貼，黃女誤信寄出銀行帳戶提款卡和卡片密碼，幸好超商店員發現包裹異常通報警方。松山警分局與領包裹的外送員合作，循線逮獲透過外送訂單拿包裹的柯姓詐團車手，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

警方指出，詐騙集團詐騙黃姓被害人，謊稱要幫忙申請防疫津貼，實際上是收取人頭帳戶，黃女誤信透過超商寄出包裹，店員發現包裹異常通報，但詐團狡猾，透過外送員領包裹設斷點。

松山分局中崙派出所表示，警方與外送員合作辦案，由外送員交貨給訂貨者，埋伏的員警立即一擁而上緝捕柯姓車手。柯辯稱，他也是在臉書上找偏門工作，聽從指令到場領包裹。