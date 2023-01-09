拒絕酒測罰18萬元不繳 帳戶被台北分署盯11個月

70歲陳姓男子拒絕酒測遭處18萬元，卻始終不繳。執行官查扣他台北市唯一房產，礙於人道關懷，未直接拍賣，改為緊盯陳帳戶，歷近1年查扣陳帳戶中的4筆收入，完成強制執行案。

行政執行署台北分署表示，設籍台北市的陳姓男子2020年10月14日騎機車行經民權東路3段，遇設有執行酒精濃度測試的檢定處所，陳拒絕酒測，台北市交通事件裁決所罰他18萬元，2021年12月移送執行。

台北分署受理後調查陳的財產，發現他名下坐落於民權東路的不動產為現居地，立刻發函查封，不過，由於房產是陳的唯一不動產，執行人員雖查封，但未立即拍賣。