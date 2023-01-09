不爽頻遭騷擾 她在土地公廟一刀殺死熟睡街友 判關12年定讞

苗栗縣黃姓女子前年不滿徐姓街友多次騷擾，趁徐凌晨在土地公廟睡覺時，持水果刀刺進徐的左胸，導致徐心肺受創傷重身亡。一、二審認定黃女罹患思覺失調症，犯案時辨識違法能力降低，依殺人罪判刑12年，最高法院駁回上訴定讞。

黃女（39歲）不滿徐姓街友多次騷擾、偷她的水果刀，2021年8月11日晚間8時許先到賣場買水果刀，隔天凌晨2時許騎機車到土地公廟找徐未果。

黃女同日凌晨4時許，再度騎車到土地公廟找人，發現徐躺在沙發上睡覺，她持水果刀刺向徐左胸，隨即騎車離開現場，到其他宮廟清洗凶刀；事隔一小時，她再前往查看徐是否死亡後離開。