不爽頻遭騷擾 她在土地公廟一刀殺死熟睡街友 判關12年定讞
苗栗縣黃姓女子前年不滿徐姓街友多次騷擾，趁徐凌晨在土地公廟睡覺時，持水果刀刺進徐的左胸，導致徐心肺受創傷重身亡。一、二審認定黃女罹患思覺失調症，犯案時辨識違法能力降低，依殺人罪判刑12年，最高法院駁回上訴定讞。
黃女（39歲）不滿徐姓街友多次騷擾、偷她的水果刀，2021年8月11日晚間8時許先到賣場買水果刀，隔天凌晨2時許騎機車到土地公廟找徐未果。
黃女同日凌晨4時許，再度騎車到土地公廟找人，發現徐躺在沙發上睡覺，她持水果刀刺向徐左胸，隨即騎車離開現場，到其他宮廟清洗凶刀；事隔一小時，她再前往查看徐是否死亡後離開。
民眾同日上午8時許發現徐坐臥在沙發上且布滿血跡，報警送醫不治，黃女坦承犯行。法院根據精神鑑定報告，認定她患有思覺失調症且多年未就醫治療，犯案時辨識行為違法能力顯著降低，依法減刑，一、二審依殺人罪判刑12年，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。
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