防範偽鈔過新年 警方教你三口訣

長者離世前總希望身後遺產可繼續照顧家人，但若遇到不肖子孫呢？北市林姓老婦生前預立遺囑，要把自己名下房產給女兒單獨繼承，婦人去世後房產移轉女兒，但兒子告上法院稱自己特留分遭到侵害，要求撤銷移轉登記，讓他可分到房產，女兒稱哥哥在外欠下巨額債務，若進行遺產分割房屋恐遭債主奪走，還好老母在遺囑中多一條附加條款，法官的判決保住林婦的房子，也遺愛兒子讓其不致流落街頭。

2023-01-09 11:30