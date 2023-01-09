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防範偽鈔過新年 警方教你三口訣

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

接近農曆春節假期，近來有不法分子利用偽鈔行騙，各縣市也傳出商家、外送員收到假鈔，蒙受損失。屏東警分局表示，辨識謹記「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」3口訣，民眾或攤商在收、付現金時，仔細檢視，避免做白工。

警方表示，部分偽鈔製作精良，真假難辨，收到現金時記得拿起鈔券迎光看一看，確認浮水印和隱藏字，用手觸摸千元鈔券正面的「中華民國中央銀行」、「防偽點」等凹版印刷字樣，是否有凸起的觸感，並翻轉鈔票檢視窗式安全線、油墨及箔膜能隨著光影變化。另外，近期有民眾因使用舊版鈔券「安一版」千元鈔，遭妨害國幣懲治條例送辦，若民眾對收到的鈔券有疑慮，可洽各地金融機構諮詢、換領新版鈔券。

疫情趨緩旅遊興盛，美國是不少國人的選擇，如何辨別美鈔真偽十分重要，警方指出，美鈔發行後均不回收，市場上新、舊版並行，但舊式美鈔防偽功能不完善，易遭偽造，警方呼籲，出國遊玩的民眾應向合法金融機構，或授權的外幣收兌處兌領外幣，避免向不明人士、銀樓兌換，或以偏離市場匯率取得，才能安心旅遊，愉快度過悠悠長假。

農曆年節將至，警方教你防範偽鈔三口訣：「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」。記者張已亷／攝影
農曆年節將至，警方教你防範偽鈔三口訣：「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」。記者張已亷／攝影
農曆年節將至，警方教你防範偽鈔三口訣：「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」。記者張已亷／翻攝
農曆年節將至，警方教你防範偽鈔三口訣：「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」。記者張已亷／翻攝
有民眾因使用舊版鈔券「安一版」千元鈔遭法辦，若民眾對收到的鈔券有疑慮，可洽各地金融機構諮詢、換領新版鈔券。記者張已亷／翻攝
有民眾因使用舊版鈔券「安一版」千元鈔遭法辦，若民眾對收到的鈔券有疑慮，可洽各地金融機構諮詢、換領新版鈔券。記者張已亷／翻攝

外送員 銀樓 光影

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