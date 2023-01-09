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男多次酒駕無照駕駛遭扣薪 姊跳出代繳罰鍰20餘萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹王姓男子多次酒駕與無照駕駛，累計罰鍰超過20萬元遲不繳納，又無名下財產，行政執行署新竹分署執行人員等他出獄上班，核發執行命令，扣押其薪資，最後是他姊姊跳出幫忙還清罰鍰，新竹分署才撤銷扣薪命令。

新竹分署今指出，有效遏止酒駕、毒駕歪風，持續配合法務部行政執行署推動「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰專案」，王男因多次酒後駕車，遭新竹區監理所裁處18萬9000元罰鍰，經查王已3次酒駕，還多次無照駕駛遭罰，總積欠金額超過20萬元。

新竹分署受理後多次催繳，王男都置之不理，執行人員便對其名下財產展開調查，並扣押存款，但皆無所獲。執行人員只好直接前往其家中現場執行，但僅遇到王父，王父稱兒子已入監服刑，且是家中獨子，僅一人賺錢養家，因他年事已高，無法代子繳納罰鍰，對於兒子酒駕被裁罰一事感到相當無奈，不知如何是好。

新竹分署指出，執行人員持續追查王男名下財產，經過數月追蹤，發現王已出獄並在一家私人公司上班，立即核發執行命令，扣押其薪資。

不過，執行命令發出後不到兩周，一名女子致電新竹分署表明是王男姐姐，願代繳納罰鍰，因為家中只有一名獨子，王父希望分署可以不要扣押兒子薪資，讓兒子好好工作，扛起家計，所以為了讓父親可以放心，並讓王改過自新，一同照顧年長父親，因此王女請求代為繳納罰鍰，並撤銷扣薪命令。

新竹分署指出，王男姐姐依約一口氣繳納了20萬元，剩餘款項則在兩個月內繳納完畢，所欠罰鍰全額徵起，新竹分署也將扣薪命令撤銷。

行政執行署新竹分署核發執行命令，扣押王男薪資。圖／行政執行署新竹分署提供
行政執行署新竹分署核發執行命令，扣押王男薪資。圖／行政執行署新竹分署提供

新竹 兒子 酒駕

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