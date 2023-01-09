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投書／新自由主義讓「英國正在變窮國」 台灣恐成另一個英國

囂張！光天化日聚眾賭博 警帶回負責人和14名賭客

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東警分局日前接獲線報，新園鄉仙吉村店口路田園邊疑有聚賭情況，經連日探訪蒐證，警方持法院搜索票，出動大批警力突擊，當場查獲賭場負責人56歲莊姓男子與賭客14人在聚賭，並查扣賭具、賭金1萬多元，警詢後依涉賭博罪嫌移送檢方偵辦。

警方接獲線報後，本月8日下午14時許出動查緝。警方今表示，日前接獲新園派出所反應，轄區內巡邏時發現一處民宅旁，光天化日下竟有民眾在聚賭，分局督察組立即與派出所成立專案小組偵辦。多名賭客見警察到場，嚇得連滾帶爬四處逃竄，警方將14名賭客全數帶回偵辦，查扣撲克牌40張、骰子1盒及賭資1萬8700元等證物。

東港警分局長張世儒說，警方於春節期間加強維安，強力掃蕩賭博等不法行為，呼籲民眾如在社區中發現可疑違法情事，可立即向警察機關報案及檢舉，共同維持良好的治安環境，安心好過年。

多名賭客見警察到場，嚇得連滾帶爬四處逃竄。記者張已亷／翻攝
多名賭客見警察到場，嚇得連滾帶爬四處逃竄。記者張已亷／翻攝
警方持法院搜索票查緝，在民宅旁查獲聚賭情況，帶回負責人與14名賭客。記者張已亷／翻攝
警方持法院搜索票查緝，在民宅旁查獲聚賭情況，帶回負責人與14名賭客。記者張已亷／翻攝
警方持法院搜索票查緝，在民宅旁查獲聚賭情況，帶回負責人與14名賭客。記者張已亷／翻攝
警方持法院搜索票查緝，在民宅旁查獲聚賭情況，帶回負責人與14名賭客。記者張已亷／翻攝
警方持法院搜索票查緝，在民宅旁查獲聚賭情況，帶回負責人與14名賭客。記者張已亷／翻攝
警方持法院搜索票查緝，在民宅旁查獲聚賭情況，帶回負責人與14名賭客。記者張已亷／翻攝

警察 賭博 東港

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