囂張！光天化日聚眾賭博 警帶回負責人和14名賭客
屏東警分局日前接獲線報，新園鄉仙吉村店口路田園邊疑有聚賭情況，經連日探訪蒐證，警方持法院搜索票，出動大批警力突擊，當場查獲賭場負責人56歲莊姓男子與賭客14人在聚賭，並查扣賭具、賭金1萬多元，警詢後依涉賭博罪嫌移送檢方偵辦。
警方接獲線報後，本月8日下午14時許出動查緝。警方今表示，日前接獲新園派出所反應，轄區內巡邏時發現一處民宅旁，光天化日下竟有民眾在聚賭，分局督察組立即與派出所成立專案小組偵辦。多名賭客見警察到場，嚇得連滾帶爬四處逃竄，警方將14名賭客全數帶回偵辦，查扣撲克牌40張、骰子1盒及賭資1萬8700元等證物。
東港警分局長張世儒說，警方於春節期間加強維安，強力掃蕩賭博等不法行為，呼籲民眾如在社區中發現可疑違法情事，可立即向警察機關報案及檢舉，共同維持良好的治安環境，安心好過年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言