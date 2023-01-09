電動二輪車事故增加比率29％ 大甲警分局到工業區交通宣導

台中市大甲警分局統計，該轄區去年電動二輪車交通事故共80件，比前年增加18件，增加比率為29％，大甲警分局昨晚到工業區對外籍移工宣導微型電動二輪車交通安全，希望能減少車禍。

「微型電動二輪車」新制去年11月30日施行，外籍移工駕駛微電車違規致生交通事故多，為積極防制事故發生，大甲警分局除規劃取締專案外，昨晚和翻譯人員到幼獅工業區竣淵及台姿記科技公司辦理交通安全宣導，共有123名泰籍移工參加。

員警講解法規與案例影片講解，提升移工們對交通安全的認知，大甲警分局交通組長王貞惠指出，因微型電動二輪車不用考取駕照及費用較低等因素，近年已普及化，相對駕駛人防禦駕駛觀念較淺薄，發生交通事故時有所聞。

大甲分局統計去年該轄該車種交通事故共80件，較前年增加18件，增加比率為29％，大甲分局除規劃專案加強取締，昨晚也到工業區針對微型電動二輪車大宗使用者移工做宣導，現場講述新法申請掛牌應注意事項，提醒駕駛時應「不得載人」、「不得酒駕」、「行駛時不可使用手機」、「行駛時要靠右」及「要戴安全帽」等，另播放實際案例影片加深對交通安全認知。