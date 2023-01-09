圓癌父願還俗娶妻變惡夢 二審讓他解脫 姻緣原是一場空

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

板橋一名婦人指控丈夫以「為了法、眾生灌頂」出家，要求她暫辦假離婚，事後卻未恢復婚姻關係，自曝在離婚協議書上當證人的兩名子女用印是她所為，一審判離婚登記無效。丈夫上訴稱當初結婚時，結婚書約上簽名蓋印的證人是他母親與岳父，但他們並未親自見聞，也沒同意見證，婚姻不具備法定要件，台灣高等法院改判婚姻無效。

這對「夫妻」2011年9月結婚，丈夫於2018年出家。妻子表示，當時丈夫希望她能辦「假離婚」，並在2018年3月9日出具切結書，載明他是為了法、眾生灌頂，希望能「暫時離婚」，也保證2019年9月會重新登記結婚；她不疑，自行拿子女的印章蓋在證人欄，和丈夫到戶政事務所辦離婚。

妻子說，詎料離婚後丈夫不再回頭，她才提出訴訟，要確認離婚協議無效。

丈夫解釋，他原本就出家了，是因為罹癌的父親希望生前能看他結婚，基於孝心才還俗、與父親指定的媳婦結婚，但婚後妻子仍和她所生育的子女住在板橋，雙方根本沒感情。丈夫表示，妻子婚後因經商失敗，欠了一屁股債，未經他同意而拿他當發票人名義簽署大量支票，他身心俱疲，提出離婚要求，女方答應。

桃園地方法院審理時，兩名子女表示離婚協議書上的印章不是他們蓋的，也不知道母親要和繼父離婚，桃院認定離婚協議違背法定方式，無效。

丈夫不服氣，上訴高院民事庭，並反請求確認婚姻無效。丈夫表示，結婚書約上的證人是他母親和岳父，但證人沒有親自見聞他要結婚一事，也沒先同意要在書約上簽名，未具備民法第982條法定要件。

高院整理雙方聲明後，認為要處理的順序應該是先確認婚姻無效是否有據？妻子請求確認婚姻關係存在是否有道理？高院審理時，男子母親證稱不識字、不會寫名字，兒子沒說要結婚也沒宴客；「岳父」則說結婚書約是女兒拿給他的，之前根本不知道兩人交往，他是在結婚後才看到「女婿」。

因結婚時沒有2名以上證人見聞他們真心要結婚，高院認定婚姻無效，也就不用再討論離婚無效的問題，因此廢棄原判決，駁回婦人第一審之訴，並確認雙方婚姻無效。本件可上訴。

一名出家人因罹癌的父親希望生前能看到他結婚，卻衍生離婚無效、婚姻無效等訴訟糾葛。示意圖／聯合報系資料照
一名出家人因罹癌的父親希望生前能看到他結婚，卻衍生離婚無效、婚姻無效等訴訟糾葛。示意圖／聯合報系資料照

結婚 離婚 丈夫

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