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台南市議員黃麗招涉正副議長賄選案 今羈押禁見理由出爐
台南地檢署偵辦正副議長賄選案，涉案無黨籍市議員黃麗招今天經台南地院開羈押庭，法官裁定羈押禁見，法官以黃涉及違反選罷法，嫌疑重大，有串證、滅證之虞，准予羈押並禁止接見通信。黃麗招女兒林鈺昕說，她相信法院會還她母親清白。
黃麗招雖否認有涉犯公職人員選舉罷免法第100條第1項投票行賄罪，但法官根據檢察官羈押請書所載事實，有證物可資證明，此案有具體事證存在，足使人相信黃於這次正副議長選舉，涉犯公職人員選舉罷免法第100條第1項共同於直轄市議會議長選舉，對於有投票權人行求罪，嫌疑重大。
法官認為，黃所述，與證人及同案被告都有歧異，且被告與共犯利害關係一致而有互相配合為不實陳述動機及可能，有事實足認被告有串證、滅證之虞，而有羈押並禁止接見通信必要。應依刑事訴訟法第101條第1項第2款予以羈押，禁止接見通信。
至於市議員李文俊雖經南檢向法院聲押，但法官裁定請回。法官認為，李文俊否認犯行，依據檢察官羈押聲請書提出證據，尚無法遽認李有何共同行求賄賂他人犯意聯絡及行為分擔，難認其就檢察官所指公職人員選舉罷免法第100條第1項共同於直轄市議會議長之選舉，對於有投票權之人行求罪，不符羈押要件，聲請為無理由，應予駁回，並將李釋放。
南檢說，收到法院裁定後再決定是否提出抗告。
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