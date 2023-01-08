快訊

不慎踩空…高雄大樓工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

北市立委補選／開票30分鐘！王鴻薇破4萬 小贏吳怡農3千票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南正副議長賄選案再傳喚交保議員 黃麗招羈押禁見、李文俊請回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南正副議長賄選案，南檢本月5日再度傳喚已交保的市議員李文俊、黃麗招，訊後認為有湮滅及串證之虞，向台南地院聲押李及黃2人，台南地院今天再開聲押庭，法官於下午4點30分裁准黃麗招羈押禁見，黃也是本屆正副議長賄選案首度遭羈押市議員。李文俊當庭釋放請回。

檢調第一波傳喚行動後，涉案市議員雖都獲交保，1月4日議員李文俊25萬元交保、黃麗招10萬元交保、黃怡萍20萬元交保。

據了解，黃等人被發現交保後還曾見面，疑似有串證等行為，黃怡萍3人本月5日再遭南檢約談後認為，黃怡萍涉嫌與議員串證，供詞避重就輕，涉嫌違反選罷法行賄罪嫌，7日遭法院羈押禁見。

截至目前為止，檢方就本案已聲押民進黨前中執委郭再欽、商人楊志強，議員李文俊、黃麗招、李文俊友人黃怡萍、林士傑共六人，其中郭再欽、黃怡萍、林士傑裁定羈押；楊志強第一次聲押被法院請回，檢方抗告成功，台南高分院昨發回更裁，台南地院訂1月9日上午11點開庭。

台南市議員黃麗招涉及台南正副議長選舉賄選案，今天遭台南地院裁定羈押禁見，李文俊請回。圖／本報資料照片。
台南市議員黃麗招涉及台南正副議長選舉賄選案，今天遭台南地院裁定羈押禁見，李文俊請回。圖／本報資料照片。

議員 李文俊 賄選 台南

延伸閱讀

台南正副議長賄選疑雲 關鍵人物林士傑裁押禁見

台南議長賄選案多人遭聲押 藍議員：案情已很明確了

涉台南正副議長賄選被收押 郭再欽提抗告遭駁回

台南正副議長賄選疑雲 檢方深夜再聲押3人

相關新聞

警政高層異動回任警政委員？方仰寧：承擔同仁過錯尊重安排

針對網媒上報披露警政高層最新人事異動，其中台南市政府警察局長方仰寧回任警政署警政委員，方仰寧下午表示，迄未被告知，也會尊...

剛被抓過最安全 麻將館被抄警4天後回馬槍再逮34人

台北市萬華區西昌街上一間麻將館，本月初才被萬華警方查獲涉賭，事後這間麻將館不死心，對外宣稱「剛被抓過最安全」再次開張，警...

南正副議長賄選案再傳喚交保議員 黃麗招羈押禁見、李文俊請回

台南正副議長賄選案，南檢本月5日再度傳喚已交保的市議員李文俊、黃麗招，訊後認為有湮滅及串證之虞，向台南地院聲押李及黃2人...

七夕情人節為禮物起口角 夫隔空點燃酒精殺死妻獲緩刑

台中市劉姓夫妻在前年七夕情人節時，因禮物起口角，劉拿出防疫酒精、打火機嗆聲「不喜歡就統統燒掉」，劉妻將酒精澆自身後，嗆聲...

台中車主停紅線見警落跑 警逕舉罰2萬 法官認違法撤銷

台中市劉姓男子在去年初將車紅線違停在北屯區，警方到場要開單時，劉即將轎車開走，警方以逕行舉發方式，告發劉紅線違停、拒絕盤...

公車入窄路壓雙黃線被開罰 法官銷單：保持距離有理由

台中巨業客運李姓司機在前年間行駛至清水區時，二度為閃避電桿、招牌、路旁車輛，壓雙黃線後駛入對向車道，遭開罰2800元，李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。