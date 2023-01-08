南正副議長賄選案再傳喚交保議員 黃麗招羈押禁見、李文俊請回

台南正副議長賄選案，南檢本月5日再度傳喚已交保的市議員李文俊、黃麗招，訊後認為有湮滅及串證之虞，向台南地院聲押李及黃2人，台南地院今天再開聲押庭，法官於下午4點30分裁准黃麗招羈押禁見，黃也是本屆正副議長賄選案首度遭羈押市議員。李文俊當庭釋放請回。

檢調第一波傳喚行動後，涉案市議員雖都獲交保，1月4日議員李文俊25萬元交保、黃麗招10萬元交保、黃怡萍20萬元交保。

據了解，黃等人被發現交保後還曾見面，疑似有串證等行為，黃怡萍3人本月5日再遭南檢約談後認為，黃怡萍涉嫌與議員串證，供詞避重就輕，涉嫌違反選罷法行賄罪嫌，7日遭法院羈押禁見。

截至目前為止，檢方就本案已聲押民進黨前中執委郭再欽、商人楊志強，議員李文俊、黃麗招、李文俊友人黃怡萍、林士傑共六人，其中郭再欽、黃怡萍、林士傑裁定羈押；楊志強第一次聲押被法院請回，檢方抗告成功，台南高分院昨發回更裁，台南地院訂1月9日上午11點開庭。