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七夕情人節為禮物起口角 夫隔空點燃酒精殺死妻獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓夫妻在前年七夕情人節時，因禮物起口角，劉拿出防疫酒精、打火機嗆聲「不喜歡就統統燒掉」，劉妻將酒精澆自身後，嗆聲「你點阿」，劉賭氣隔空點燃，造成易燃氣體延燒，劉妻傷重身亡，一審認劉惡性低，行為嚴重出乎意料，判刑10月，緩刑2年。

判決指出，劉姓男子（43歲）與張姓女子（案發時39歲）是夫妻，與子女同住在北區育強街大樓，前年8月14日七夕情人節時，張女不滿丈夫送的情人節禮物，二人口角，張女氣得摔東西，劉即從屋內工作室，拿出一桶4公升、75%防疫酒精、1個打火機放在客廳，氣得直說「不喜歡就統統燒掉」，隨即進入工作室反鎖房門。

張女聽到後，拿著酒精、打火機，以備用鑰匙進入工作室後，將房門關上，背對房門，接著將酒精淋在自己身上，把打火機丟給劉男，嗆聲「來阿，你點阿」。

當時酒精已混合空氣，變成易燃蒸氣，但劉男不知道該空間若遇到明火的話，會點燃易燃氣體，釀成災害，劉男仍被妻子激怒，點燃打火機，當時火焰就「隔空延燒」到張女身上，造成張女全身大面積燒燙傷，送醫急救仍不治，全案依過失致死罪，起訴劉男。

台中地院審理時，法官審酌，酒精蒸氣隔空燒死張女，劉男也受有60％的二度燒燙傷，可見行為嚴重性出乎劉男意料，主觀惡性較低。

法官指出，張女母親出具和解同意書，同意不追究劉男的刑事責任，張女家人也證稱，劉男平常與張女相處狀況良好，案發後劉男也自責，時常在房間哭泣，犯後也坦承犯行等情狀，依過失致死罪，判刑10月、緩刑2年、向指定公益機關，提供200小時義務勞務、參加法治教育3場，緩刑期間付保護管束，可上訴。

台中市北區育強街大樓前年七夕情人節傳火警，釀劉姓夫妻一死一重傷悲劇。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區育強街大樓前年七夕情人節傳火警，釀劉姓夫妻一死一重傷悲劇。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區育強街大樓前年七夕情人節傳火警，釀劉姓夫妻一死一重傷悲劇。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區育強街大樓前年七夕情人節傳火警，釀劉姓夫妻一死一重傷悲劇。記者陳宏睿／翻攝

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