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涉凌虐傷害3歲男童致死 保母和丈夫延押2個月

中央社／ 台北8日電

非法保母劉女（左圖）與丈夫張男對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛。資料照片。記者王宏舜／攝影
非法保母劉女（左圖）與丈夫張男對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛。資料照片。記者王宏舜／攝影

基隆劉姓無照保母收托照顧3歲男童，被控與張姓丈夫長期凌虐傷害男童致死。高院更一審判處劉女11年8月徒刑、張男12年4月徒刑後，日前裁定16日起延長羈押2個月。

台灣高等法院指出，劉女及張男的羈押期限即將屆滿，經訊問後，考量劉女坦承犯行、張男曾坦承部分犯行，本案是成年人故意對兒童犯傷害致死的案件，對社會秩序存有重大危險，所涉罪刑之重，有逃亡之虞，為確保訴訟程序的順利進行，認為無法以具保、責付等其他強制處分手段替代羈押，裁定延長羈押2個月。可抗告。

全案緣於，基隆市消防局在民國109年9月25日接獲劉姓保母通報，家中3歲男童高燒不退，陷入昏迷，救護員到場，發現男童已明顯死亡並未送醫，立即通知警方前來處理。

檢警查出，劉女與張男於109年6月至9月23日期間，不提供男童成長所需的足夠食物營養，又多次斥喝、徒手或以玩具車等毆打男童，導致男童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴，頭部、四肢、背部等有多處新舊傷。

此外，夫婦又多次以腳踩踏男童腹部，導致肝臟挫裂等傷害，除身心狀況持續惡化，也出現腹瀉、嘔吐、食慾不振及活動力下降情形。

檢方指出，男童在109年9月24日發燒後，劉女與張男也僅餵食少許水及雞湯，未帶男童就醫，致使男童在隔天因頭軀體腹部多處挫傷、顱內慢性硬腦膜下腔出血、肝臟挫傷、外傷性胰臟挫裂併出血，最後因為中樞神經衰竭、出血性休克死亡。檢方將劉女與張男起訴。

一審基隆地方法院審酌，劉女與張男明知男童父母就算有欠費，也與年幼男童無關，竟對無反抗能力的男童長期施暴、凌虐，導致男童死亡，犯罪情節嚴重，又未與男童父母達成和解並取得原諒等，依故意對兒童犯傷害致死罪，判劉女12年徒刑、張男12年半徒刑。

案經上訴，二審台灣高等法院改判劉女11年半徒刑、張男12年徒刑，最高法院撤銷發回，由台灣高等法院更一審審理；更一審去年11月底考量夫婦在一審否認犯行，後來審理期間已知悔悟並坦承犯行等，改判劉女11年8月徒刑、張男12年4月徒刑。全案經上訴，由最高法院審理。

台灣高等法院 基隆 保母 虐童

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