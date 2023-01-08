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剛被抓過最安全 麻將館被抄警4天後回馬槍再逮34人

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市萬華區西昌街上一間麻將館，本月初才被萬華警方查獲涉賭，事後這間麻將館不死心，對外宣稱「剛被抓過最安全」再次開張，警方前天再次上門查緝，逮到陳姓負責人及1名員工還有賭客32人，全數帶回偵辦。

警方調查，55歲的陳男，在萬華區西昌街上以休閒娛樂為名義，經營麻將協會，實際上提供場所供賭客在內賭博，再藉著清潔費名義，向每位賭客收取100元的茶水費，並以摸彩活動為噱頭，賭客只要摸中與身分證號或手機號碼尾數相同之彩球，即可免除一將之茶水費，鼓勵賭客「打得越多、免茶水費機會越多」。

萬華警方接獲線報後，經過多日蒐證，本月2日才上門查緝，查獲36名賭客，現場負責人陳男、韓姓員工等，查扣抽頭金2萬多元、點數卡以及賭具一批，被依賭博罪嫌送辦。

不料陳男在交保後，就又馬上call客，並向賭客宣稱「剛被抓過最安全」、「已遭警察查過一次不會再上門」等話語，再次聚集賭客上門。

萬華警方前天再度持搜索票前往查緝，除了陳男外，還查獲32名賭客，查扣抽頭金9200元、賭資8萬多元、點數卡9萬多點及賭具一批；經警方清查，這次賭客身分，有6成以上都是上次遭查獲的老班底。警詢後依賭博罪嫌將這34人送辦。

萬華警方查獲萬華區西昌街上的麻將館，逮32名賭客。記者邱奕能／翻攝
萬華警方查獲萬華區西昌街上的麻將館，逮32名賭客。記者邱奕能／翻攝

賭博 麻將 警察

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