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科技執法哪裡逃 蘇花改「鷹眼」揪出欠繳罰鍰車主

中央社／ 花蓮縣8日電

科技輔助執法，蘇花改路型單純，追查車輛相對容易，行政執行署花蓮分署利用車牌辨識系統，短短3天內追查到欠繳罰鍰或稅費的義務人，有義務人因擔心車輛被查扣一次繳清欠款。

法務部行政執行署花蓮分署發布訊息表示，為貫徹公權力，維護路權正義、遏止酒駕等交通違規事件持續發生，推動「各分署強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，與花蓮縣警察局交通警察隊合作，運用轄內現有科技執法設備，協查義務人車輛行蹤，強化執行作為。

花蓮分署轄區包括花蓮縣及台東縣，南北狹長管轄面積居全國13分署之首，加上車輛為移動式財產，執行分署投入大量人力、物力，但受限於地理環境，常找不到義務人車輛行蹤。

花蓮分署指出，4日上午9時許，經車牌辨識系統發現邱姓父子開車北上行經蘇花改公路，邱男及其所經營的獨資商號滯欠牌照稅、交通違規罰鍰及健保費共約新台幣5萬5000餘元。

執行人員立即會同交通警察攔查，邱男為免車輛被查封，火速至郵局提領現金將所有罰單、欠費一次繳清。

同日下午，經營禮儀社的楊姓義務人同樣北上行經蘇花改，其個人及商號滯欠營業稅、勞健保費及諸多交通違規罰鍰將近14萬元，同樣遭執行人員發現車輛行蹤，因楊姓義務人無法一次繳清欠費，現場繳納5萬元現金並查封車輛作為財產保全。

另外，5日下午也查獲執行人員2021年間遠赴豐濱靜浦部落遍尋不著之義務人的中華汽車，義務人當場速提領現金繳清5萬4000多元欠款。

花蓮分署呼籲，民眾開車務必遵守交通規則，切勿酒駕上路危及自己或他人生命財產安全，欠繳罰鍰或各項稅費的義務人則應儘速自動繳納；現今科技執法設備逐漸普及，舉頭三尺有「鷹眼」，名下財產隨時有被強制執行的可能。

花蓮分署表示，如果經濟上確實有困難，無法一次繳清，應主動向行政執行署洽詢分期繳納事宜，以免面對愛車遭當場查扣引發種種不便。

花蓮 警察 蘇花改

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