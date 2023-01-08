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警政高層異動回任警政委員？方仰寧：承擔同仁過錯尊重安排

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

針對網媒上報披露警政高層最新人事異動，其中台南市政府警察局長方仰寧回任警政署警政委員，方仰寧下午表示，迄未被告知，也會尊重長官安排，未來在任何位子全力以赴。

方仰寧去年1月16日接任台南市警察局長，不到一年發生諸多重大社會矚目案件，包括台南2警遭逃犯槍殺、台南學甲88槍擊案、麻豆分局偵辦肇事逃逸案風紀醜聞，今年元旦3線1星秘書室主任莊武能又傳出恐嚇新竹某議員1000萬元，莊被偵查隊拘捕當下激烈抵抗，遭轄區警方連開9槍才就逮，警紀連續出包。

而今年1月4日內政部政次陳宗彥受訪時就表示，台南治安與相關制度都必須改變，將討論是否撤換相關人事，「台南市整體執法部分，方仰寧一定會被做徹底的討論」，這次方傳出異動，外界都認為意料中。

不過也有人為方叫屈，任內迄今為治安打拚到底，甚至甚少放假，最後竟回任警政委員，真的官運差。方則表示，下屬確實做錯事，他會承擔，接受長官人事安排，也籲請各界一起為警察加油。

外傳將回任警政署警政委員，台南市政府警察局長方仰寧表示，承擔同仁過錯，未來會全力以赴。記者謝進盛／攝影
外傳將回任警政署警政委員，台南市政府警察局長方仰寧表示，承擔同仁過錯，未來會全力以赴。記者謝進盛／攝影

台南 方仰寧 警察

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