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公車入窄路壓雙黃線被開罰 法官銷單：保持距離有理由

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中巨業客運李姓司機在前年間行駛至清水區時，二度為閃避電桿、招牌、路旁車輛，壓雙黃線後駛入對向車道，遭開罰2800元，李辯稱以避免碰撞為由，聲請撤銷罰單，一度敗訴，更一審認定李有「超法定阻卻責任事由」，撤銷罰單判免罰。

更一審指出，勘驗相關行車記錄器畫面後認定，李姓司機行經的路段，雙向僅一車道，道路畫有雙黃線，雖然然左車輪有壓到雙黃線，駛入對向車道的狀況，但因道路不寬，加上沿途有多處電線桿、店家招牌及路邊臨時停放的車輛，而且李駛入對向車道時，僅有一車輪，其他車身都在自己的車道內。

更一審認為，公車車體比一般轎車大，按常理來說，公車駛入小巷時，都會與路旁設置的物體、車輛保持一定距離，避免右側擦撞狀況，車輪跨越雙黃線是必然結果，依李當時狀況，無法期待李開公車行經該處，能以不跨越雙黃線又閃避電桿、招牌、臨停車輛方式通過。

更一審指出，根據最高行政法院在106年度判字585號的判決理由，認為李所處狀況，屬於欠缺「期待可能性」（期待行為人做出合法行為），也可構成「阻卻責任事由」，雖然李有故意或過失，也有責任能力，縱使行政罰法，或其他法律未明文，但因無期待可能性，仍可認定有「超法定之阻卻責任事由」，撤銷李2張罰單，判免罰，可上訴。

判決指出，李姓司機是巨業客運的司機，在前年2月8日、14日被人檢舉，違規駛入對向車道，清水警分局依法告發，台中市交通事件裁決處，分別開罰1400元、記違規點數一點，李打行政訴訟後，一審敗訴，認定李無駛入對向車道必要，不符合「緊急避難」要件，上訴台中高等行政法院後，發回更一審。

巨業客運李姓司機為閃店招、電桿壓雙黃線被罰，更一審認定有超法定阻卻責任事由，撤銷罰單（圖中非涉案公車）。示意圖／報系資料照
巨業客運李姓司機為閃店招、電桿壓雙黃線被罰，更一審認定有超法定阻卻責任事由，撤銷罰單（圖中非涉案公車）。示意圖／報系資料照

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