連坐！南警查獲酒駕 3乘客一併開罰

台南市麻豆警分局昨在官田區執行取締酒駕路檢時，查獲駕駛酒駕，另依酒駕新法對於開罰3名乘客，其中1人還是通緝犯依法逮捕，警方也提醒用路人切勿心存僥倖。

麻豆警方是昨下午約4點在官田區和平街與興隆街口，發現一輛小貨車轉彎幅度過大且行車不穩，隨即攔下該車盤查，發現34歲周姓駕駛身上散發濃厚酒味，車上竟還載著3名乘客，經針對駕駛實施酒測，酒測值為每公升0.4毫克，依違反公共危險罪嫌送辦。

同車3名乘客依據道路交通管理處罰條例第35條第8項連坐處罰規定，分別開出罰單加重6000元至1萬5000元。在盤查乘客身分資料同時，更意外查獲22歲男乘客為酒駕通緝犯，日前已經高雄橋頭地檢署通緝中，警方當場將他逮捕移送歸案。

警方說，酒駕新制自去年3月31日上路後，針對同車乘客的罰則也加重許多，依道路交通管理處罰條例規定，只要駕駛酒測值超標0.25mg/l以上，同車的人連坐處罰加重到6000元至1萬5000元。

麻豆警分局長林中興呼籲，歲末尾牙飲宴場合增多，駕駛們切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，警方將持續針對轄內餐廳、小吃部及KTV周邊等易發生酒駕路段及易肇事路段，加強機動攔查並編排酒測路檢勤務，以杜絕酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康