8旬翁遇假中醫師開藥 超商取藥遇機警店員保住6900

高雄82歲王姓老翁點開網路常見的一頁式廣告，遇到一名自稱中醫師的男子，對方要求王翁到超商以「貨到付款」方式收領藥材。超商店員發現王翁要領的包裹高達6900元，懷疑他遇到常見的包裹詐欺，通報員警協助，經警方開導後，成功說服王翁，退回包裹。

警方表示，王姓老翁是點開LINE群組內的一頁式廣告，後來透過廣告認識一名自稱是中醫師的網友替他看診，對方診斷後「開藥」，將包裹寄送到王翁住家附近的超商，要王翁拿現金付款取貨。

當時超商店員看王翁年紀已大，卻要領取高價的包裹，機警懷疑他遇到常見的詐騙，通報鄰近的苓雅分局成功路派出所，警方獲報後到場，發現王翁也不知道對方身分，卻要付出6900元領藥，舉出常見的包裹式詐欺，說服老翁別領來路不明的包裹。