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2寶爸帳戶交詐團 千元報酬沒領到 還被判賠800萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名東姓二寶爸把銀行帳戶交給詐騙集團，原以為每周可以領到報酬，結果分毫未賺，帳戶還被詐團拿去洗錢，兩名被害人合計匯款逾900萬元至東男帳戶，隨即被車手轉匯一空，東男不僅被法院依洗錢防制法判刑5月，還要賠其中一名被害人800萬元。可上訴。

判決指出，東男2020年間在大寮區某間超商，將自己名下的合作金庫帳戶交給一名身分不詳的男子，以為帳戶交付後，每周可以領取幾千元的「被動收入」，結果帳戶卻遭詐團拿去作人頭帳戶使用。

2020年10月1日，身分不詳的詐騙集團成員利用交友軟體，找上新北市的姜姓男子，利用甜言蜜語攻勢，讓姜男落入交友陷阱，最後以投資賺錢等理由，讓姜男加入「OANDA」投資平台，將在前年1月5日至8日，姜男依據詐團成員的指示，前後匯款800萬元至東男交付給詐團的帳戶裡。

等大筆現金入帳後，隨即經詐團車手轉匯提領一空，後來姜男發現受騙，拿著詐團指示的匯款帳戶、對話紀錄等資料報警，警方根據帳戶，循線查到東姓男子，除姜男外，還有另名被害人遭詐，兩人合計將900萬元現金匯入東男帳戶。

東男喊冤，稱不認識詐騙集團，是對方說他們做線上博弈，只要把帳戶交給他們，每周都能領到幾千元，但他卻沒拿到任何報酬，等到他去掛失帳戶時，才知道已經被銀行列為警示帳戶。

高雄地院法官綜合相關事證，認為東男有工作經驗，經該知道等價勞務換取等值報酬之理，卻貪圖高額報酬，在未能確保帳戶不被挪用犯罪的情況下，將帳戶交給僅認識不到1個月的不明男子。

法官認定東男主觀上具幫助詐欺取財之不確定故意甚明，依洗錢防制法判刑5月，因洗錢防制法最重本刑7年，不得易科罰金，東必須入監，另併科罰金13萬元，罰金得申請易服勞役。

至於挨詐的姜姓男子，由於他將積蓄匯入東男帳戶，姜提告向東男求償遭詐的800萬元，高雄地院審理時，東男搬出他有2位小孩要扶養，現在沒那麼多錢，希望出監後再工作償還，對於姜男請求的金額都不爭執。

法官綜合相關事證，認為東男將帳戶交給詐騙集團，害姜男有800萬元損失，東男屬於詐團共犯，應與其他成員負損害賠償責任，姜男可單獨請求賠償，判東男得賠償姜男的800萬元損失。

高雄東姓男子將帳戶交給詐團，結果報酬沒領到，還背上詐欺共犯被判刑，得賠償被害人800萬元。示意圖。本報資料照片
高雄東姓男子將帳戶交給詐團，結果報酬沒領到，還背上詐欺共犯被判刑，得賠償被害人800萬元。示意圖。本報資料照片

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